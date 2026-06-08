Más de un millón de personas despidieron al Indio Solari; empate técnico en las elecciones en Perú

Semana clave para Adorni. El Jefe de Gabinete se prepara para presentar su declaración jurada, pese a que el propio Milei había dicho hace ya un mes que el funcionario la tenía lista. El plazo es hasta el 31 de julio. Se espera que Adorni explique con qué fondos solventó sus viajes y su incremento patrimonial desde que es funcionario público.

Se realizó el balotaje presidencial en Perú. El conteo rápido da un empate técnico, pero los resultados oficiales con el 90% de los votos escrutados marcan una leve ventaja de Keiko Fujimori, que obtenía un 50,3% de los votos en su cuarto intento en la búsqueda de la presidencia. Roberto Sánchez tenía un 49,6% de los votos. La diferencia es de menos de un punto: el resultado final recién se conocerá a mediados de julio.

Irán lanzó misiles contra Israel, que contraatacó con un bombardeo en Teherán. El régimen iraní atacó Israel después de las acciones del gobierno de Netanyahu contra el grupo terrorista Hezbollah en Beirut. “Israel e Irán deben detener los ataques inmediatamente”, posteó hace minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata del primer fuego cruzado entre ambos países desde abril, cuando se acordó un cese de hostilidades.

Multitudinaria despedida al Indio Solari. Las puertas del Polideportivo Gatica cerraron hoy cerca de las 6 de la mañana, después de 18 horas de procesión para el último adiós al músico, que falleció el viernes a los 77 años. Hubo fila de hasta 6 kilómetros de largo y cerca de las 19 hs del domingo la organización anunció por altoparlante que más de un millón de personas habían pasado por el lugar.

La Selección tiene su último entrenamiento antes del amistoso con Islandia. Después del 2 a 0 frente a Honduras del sábado, la Scaloneta se prepara para jugar mañana frente a Islandia en el último amistoso antes del comienzo del Mundial. El partido, que comienza a las 22 hora argentina, será clave para que Scaloni termine de definir el armado.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.