NUEVA YORK.- Durante varios años, las redes sociales estuvieron inundadas de dudas sobre la píldora anticonceptiva y otras formas de anticoncepción hormonal.

En su lugar, tanto la derecha como algunos sectores de la izquierda adoptaron el conocimiento de la fertilidad, también llamado planificación familiar natural, mediante el cual las mujeres registran sus ciclos menstruales para determinar los días en los que son fértiles, lo que les permite concebir o prevenir un embarazo.

Ahora, un nuevo estudio reveló que más mujeres utilizan el conocimiento de la fertilidad para evitar embarazos.

Al volver a analizar datos de encuestas previas, investigadores de la Universidad de Utah y del Instituto Guttmacher, que defiende los derechos reproductivos, descubrieron que entre 2022 y 2023 más de 2,2 millones de mujeres estadounidenses de entre 18 y 44 años utilizaron un método basado en el conocimiento de la fertilidad para prevenir embarazos, lo que representa entre el 7% y el 8% del total de las mujeres que utilizan alguna forma de anticoncepción.

Esa cifra duplica aproximadamente un hallazgo previo de la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar, una encuesta administrada por el gobierno con datos de 2013 a 2017.

Las tendencias cambiantes en el control de la natalidad fueron difíciles de cuantificar debido a modificaciones en la forma en que se recopilaron los datos nacionales en los últimos años. Como resultado, las cifras antiguas y nuevas no deben compararse directamente, advirtieron los investigadores. Sin embargo, los investigadores pudieron comparar sus nuevos hallazgos, publicados el lunes, con estudios previos realizados por ellos mismos que utilizaron el mismo análisis estadístico, lo que les da la seguridad de que hubo un aumento real en el uso de métodos basados en el conocimiento de la fertilidad.

En Idaho, Nevada y Utah, donde es posible realizar una comparación exacta, el uso del conocimiento de la fertilidad casi se duplicó hasta alcanzar el 14,5% entre 2022 y 2026.

“Todas las líneas de evidencia apuntan realmente a que hay un aumento genuino”, afirmó Chelsea Polis, investigadora científica de Guttmacher, quien encabezó el estudio.

El aumento de los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad no implica necesariamente una disminución equivalente en el uso de anticonceptivos hormonales. En cambio, las mujeres que adoptan este enfoque quizás no utilizaban ningún método anticonceptivo antes o tal vez recurrían a una estrategia no hormonal, como los preservativos.

Los investigadores analizaron estadísticamente datos de cuatro encuestas anteriores, incluida la Encuesta Nacional, incorporando esta vez a mujeres que utilizaban el conocimiento de la fertilidad combinado con otro método anticonceptivo, como preservativos o el coitus interruptus. En muchos estudios previos, estas mujeres solo eran clasificadas como usuarias del conocimiento de la fertilidad si dependían exclusivamente de ese método.

Los conservadores religiosos respaldan desde hace tiempo el conocimiento de la fertilidad y condenan la anticoncepción hormonal, que durante décadas fue celebrada como una de las claves de la liberación sexual y económica de las mujeres.

Pero a medida que creció la desconfianza hacia la medicina convencional, más mujeres buscaron información sobre los efectos de las hormonas en sus cuerpos. Algunos progresistas defendieron el conocimiento de la fertilidad como un camino hacia el empoderamiento corporal, mientras que los seguidores del movimiento Make America Healthy Again y los influencers del bienestar promovieron el seguimiento del ciclo como una forma de que las mujeres se conecten de manera natural con sus cuerpos, un raro punto de convergencia en el disputado panorama de la salud reproductiva femenina.

El estudio señaló este amplio respaldo al descubrir que los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad crecieron en diferentes afiliaciones religiosas. Ninguna religión en particular pareció impulsar el aumento, aunque los investigadores descubrieron que las mujeres cristianas utilizaban menos anticonceptivos hormonales que antes.

Otros estudios también encontraron que el uso del conocimiento de la fertilidad estaba creciendo. En una encuesta nacionalmente representativa de mujeres en edad reproductiva realizada por KFF, una organización sin fines de lucro que realiza encuestas e investigaciones sobre políticas de salud, el 18% de las usuarias de anticonceptivos recurrió a un método basado en el conocimiento de la fertilidad este año, incluidas aquellas que utilizaban simultáneamente otro método. Esto representa un aumento respecto del 13% registrado en 2024.

Los datos sobre la eficacia de los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad provienen principalmente de un pequeño número de estudios que no se consideran de alta calidad, indicó Chelsea Polis, quien actualmente revisa la evidencia disponible sobre la eficacia de estos métodos. Los escasos datos existentes sugieren que dos métodos que exigen a las mujeres registrar minuciosamente sus ciclos mediante la medición de síntomas físicos, el Método Marquette y Sensiplan, podrían ofrecer una eficacia comparable a la de la píldora. Otros métodos basados en el conocimiento de la fertilidad presentan tasas de embarazos no planificados que oscilan entre el 10% y el 34%, aproximadamente en línea con los preservativos, las esponjas anticonceptivas y los diafragmas.

También impulsan el interés en el conocimiento de la fertilidad decenas de aplicaciones y otros dispositivos diseñados para rastrear los ciclos menstruales como parte de un mercado multimillonario y en rápido crecimiento orientado a la tecnología para la salud femenina.

Allie Beth Stuckey, una destacada comentarista conservadora cristiana y conductora de podcasts que criticó la anticoncepción hormonal, lanzó recientemente una aplicación de seguimiento de ciclos llamada Ana Kate, que combina información sobre los ciclos menstruales con versículos bíblicos y orientación para mujeres embarazadas, en posparto o que buscan concebir.

Las investigaciones demostraron que muchas mujeres interesadas en el conocimiento de la fertilidad registran sus ciclos mediante este tipo de aplicaciones, que a menudo dependen de poco más que la fecha de la última menstruación para predecir los días fértiles, un enfoque considerado mucho menos eficaz que el seguimiento basado en síntomas físicos como las hormonas urinarias y el moco cervical. Aprender a hacerlo suele requerir clases con un instructor.

El seguimiento de los ciclos mediante aplicaciones basadas en calendarios “no es una forma real de prevenir embarazos”, aseguró Rebecca Simmons, profesora de la Universidad de Utah, quien coescribió un estudio publicado en la revista médica británica Lancet Regional Health – Americas. “Eso es lo que más me preocupa y no me deja dormir por las noches”.

A pesar de las crecientes críticas, la anticoncepción hormonal, incluidas la píldora, los dispositivos intrauterinos, los implantes, las inyecciones y los parches que utilizan hormonas sintéticas para prevenir la ovulación o dificultar que los espermatozoides lleguen a un óvulo, sigue siendo extremadamente popular, según Julia Strasser, investigadora de la Universidad George Washington que analizó datos de reclamos de seguros médicos a pedido de The New York Times.

Décadas de investigación demostraron que la píldora anticonceptiva es segura y altamente eficaz para la mayoría de las mujeres, además de brindarles mucho más control sobre sus vidas. Y los médicos recomendaron durante mucho tiempo el uso de anticonceptivos hormonales al considerarlos la opción más eficaz. Sin embargo, muchos profesionales de la salud e investigadores temen que la píldora esté convirtiéndose ahora en víctima de campañas de desprestigio con motivaciones políticas y de información errónea impulsada por las redes sociales.

La anticoncepción hormonal también se volvió más difícil de conseguir en algunos lugares, señaló Rebecca Simmons.

Es posible que algunas mujeres hayan perdido la cobertura de Medicaid bajo la ley One Big Beautiful Bill Act del presidente Trump, lo que dificulta su acceso a la anticoncepción hormonal. En estados como Idaho y Utah, las clínicas de planificación familiar cerraron por falta de financiación o dejaron de capacitar a los médicos para colocar implantes o dispositivos intrauterinos.

La administración Trump también está solicitando a las clínicas de planificación familiar que buscan fondos federales que prioricen la expansión de los programas de conocimiento de la fertilidad y ayuden a las mujeres a quedar embarazadas en lugar de proporcionar anticonceptivos.

Sin embargo, incluso los proveedores de atención médica convencionales sostienen que el conocimiento de la fertilidad debe tomarse en serio. Las mujeres que deciden utilizarlo porque se adapta a su estilo de vida, valores religiosos o preferencias necesitan mejores datos y más recursos, afirman.

Y en un campo que tiene antecedentes de promover con mayor intensidad los anticonceptivos hormonales entre las mujeres negras y de bajos recursos, los profesionales de la salud deben comenzar a priorizar las necesidades y los deseos de las pacientes por encima de la mera eficacia, manifestaron Chelsea Polis, Rebecca Simmons y varios otros investigadores entrevistados para este artículo.

“Muchas personas están muy frustradas por la falta de opciones no hormonales disponibles y creo que nuestro campo, el de la planificación familiar, pasó mucho tiempo sin escuchar eso”, expresó Rebecca Simmons, y agregó: “Muchas personas buscan escuchar lo que les está diciendo su cuerpo, y los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad son una forma de asomarse al propio cuerpo”.