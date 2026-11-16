WASHINGTON.— Cuando el senador Chris Murphy, de 53 años, fue internado tras sufrir un accidente cerebrovascular hace dos semanas, se convirtió en un ejemplo muy visible de lo que podría ser una tendencia preocupante: los accidentes cerebrovasculares parecen ser más frecuentes en adultos jóvenes que en el pasado.

Durante casi tres décadas, un equipo de investigadores siguió los casos registrados en el área metropolitana de Cincinnati y el norte de Kentucky. La zona no fue elegida al azar, ya que es demográficamente similar a Estados Unidos en términos de edad, raza, educación e ingresos, explicó Emily Fisher, neuróloga de la Universidad de Cincinnati e investigadora del estudio.

“Eso nos permite, si vemos una señal en nuestra región, decir: ‘¿Esto necesita analizarse a una escala mayor porque podría reflejar lo que está ocurriendo en Estados Unidos en general?’”.

Los resultados de este esfuerzo, publicados en septiembre en la revista Neurology, mostraron que las tasas de accidentes cerebrovasculares entre personas de 20 a 54 años en la región casi se duplicaron entre 1993-1994 y 2020, mientras que disminuyeron entre las personas mayores. El aumento estuvo impulsado principalmente por el tipo isquémico, causado por una obstrucción en un vaso sanguíneo, a menudo un coágulo, que irriga el cerebro.

Los accidentes cerebrovasculares parecen ser más frecuentes en adultos jóvenes que en el pasado shutterstock - Shutterstock

Aun así, los accidentes cerebrovasculares siguen siendo mucho menos frecuentes en los adultos jóvenes. La tasa anual aumentó de unos 34 a 62 casos por cada 100.000 personas. En el grupo de mayor edad, de 55 años en adelante, descendió de aproximadamente 619 a 453.

Pero las personas jóvenes pueden enfrentar desafíos diferentes después de un accidente cerebrovascular en comparación con quienes lo sufren más adelante en la vida.

“Estamos hablando de personas que están en una etapa plena de su vida”, señaló Fisher. “Trabajan, tienen familias jóvenes y cumplen un papel importante en sus comunidades y barrios”.

Sufrir un accidente cerebrovascular puede significar, en algunos casos, convivir con una discapacidad durante cuatro o cinco décadas.

Los hallazgos reflejan una tendencia conocida en la práctica clínica.

“Para quienes atienden a estas personas todos los días, lamentablemente no resulta tan sorprendente”, afirmó Michelle Johansen, profesora asociada de Neurología en Johns Hopkins Medicine, que revisó el artículo.

Sin embargo, hay una noticia alentadora: muchos accidentes cerebrovasculares pueden prevenirse, sostuvo Johansen, y abordar los factores de riesgo en etapas más tempranas de la vida puede ayudar.

Por qué los accidentes cerebrovasculares podrían estar aumentando entre los jóvenes

Afecciones como la presión arterial alta, la diabetes y la fibrilación auricular, una alteración del ritmo cardíaco caracterizada por latidos irregulares y, muchas veces, acelerados, son una posible explicación del aumento.

“Los factores de riesgo de accidente cerebrovascular en adultos jóvenes son, en esencia, los mismos que vemos en los adultos mayores”, explicó Christopher D. Anderson, jefe de la división de accidentes cerebrovasculares de Mass General Brigham. “Parece que están apareciendo a edades más tempranas de las que históricamente observábamos”.

La alimentación, el consumo de sodio, el sedentarismo y el uso de sustancias podrían estar contribuyendo, agregó.

“Los factores de riesgo de accidente cerebrovascular en adultos jóvenes son, en esencia, los mismos que vemos en los adultos mayores”, explicó Anderson Gentileza Universidad Abierta In

Aunque la obesidad no fue incluida específicamente en este estudio, Johansen señaló que también aumentó entre los jóvenes y está asociada con otros factores de riesgo, como la diabetes.

Johansen, que estudia el accidente cerebrovascular cardioembólico, causado por un coágulo que viaja desde el corazón hasta el cerebro, consideró particularmente interesantes los hallazgos relacionados con la fibrilación auricular. Estos accidentes cerebrovasculares representan una proporción cada vez mayor de los casos y la fibrilación auricular puede generar los coágulos que los provocan.

El aumento de la fibrilación auricular registrado en el estudio podría reflejar, en parte, una mejor detección mediante dispositivos portátiles como el Apple Watch, explicó. Algunos relojes inteligentes y rastreadores de actividad física utilizan sensores ópticos para monitorear el pulso y detectar ritmos irregulares que podrían indicar fibrilación auricular, lo que impulsa una evaluación médica posterior.

Agregó que, en cambio, la hipertensión y la diabetes parecen ser cada vez más frecuentes y el fenómeno no se explica únicamente por una mayor cantidad de diagnósticos.

Sin embargo, Fisher afirmó que no está convencida de que estos factores expliquen “toda la historia”. Ella y sus colegas también detectaron un aumento en el consumo de sustancias distintas del alcohol y el tabaco entre los pacientes que sufrieron accidentes cerebrovasculares.

Las personas jóvenes pueden enfrentar desafíos diferentes después de un accidente cerebrovascular

Los accidentes cerebrovasculares asociados con el embarazo constituyen otra área que requiere más investigación, indicó Fisher.

“Pueden estar relacionados con trastornos de la presión arterial durante el embarazo o con el hecho de que, durante la gestación, el organismo tiene mayor tendencia a formar coágulos sanguíneos”, explicó.

Algunas investigaciones sugieren que los accidentes cerebrovasculares vinculados con el embarazo aumentaron con el tiempo, aunque este estudio no pudo determinar si contribuyeron al incremento observado entre los adultos jóvenes.

Cómo reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular

“Lo primero que hay que entender es que, si estos factores de riesgo aparecen cuando somos más jóvenes, debemos empezar a prestar más atención a nuestra salud y estar atentos para poder tratarlos”, señaló Anderson.

Los especialistas indicaron que los controles médicos periódicos ayudan a identificar afecciones como la presión arterial alta y el colesterol elevado. Esto es especialmente importante si existe un fuerte antecedente familiar de accidente cerebrovascular, aunque en realidad se aplica a todas las personas.

Además de monitorear los factores de riesgo, Johansen recomendó consultar con el médico si corresponde realizar un electrocardiograma para detectar fibrilación auricular.

Si se detecta alguna de estas afecciones, el siguiente paso es trabajar junto con el profesional de salud en un plan de tratamiento.

Los hábitos diarios también son importantes. Los expertos mencionan los ocho factores esenciales para la salud cardiovascular promovidos por la Asociación Estadounidense del Corazón, entre ellos una alimentación saludable, actividad física regular, evitar el tabaco y dormir lo suficiente.

“Es una recomendación clásica que los médicos repiten desde hace años, pero la dieta y el ejercicio son fundamentales”, afirmó Anderson.

Más específicamente, destacó la dieta mediterránea, que demostró beneficios para la salud cardiovascular.

Johansen también hizo hincapié en la importancia del movimiento. Sugirió concentrarse en aquello que cada persona puede controlar, como levantarse y mantenerse activa a lo largo del día.

Signos de un accidente cerebrovascular y cuándo buscar atención médica

Todos los especialistas señalaron la importancia del acrónimo B.E.F.A.S.T., que en inglés hace referencia a pérdida del equilibrio, cambios en los ojos o la visión, caída o desviación de la cara, debilidad en un brazo, dificultad para hablar y el momento de llamar a emergencias.

“Es una herramienta útil para todos, no solo para los adultos jóvenes”, indicó Fisher.

Los síntomas de Murphy incluyeron adormecimiento de un brazo.

Los expertos recomiendan llamar a emergencias de inmediato si aparecen síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular, incluso si desaparecen rápidamente. La clave es actuar sin demora.

“Existen tratamientos para el accidente cerebrovascular que son realmente eficaces, pero tenemos un tiempo limitado para administrarlos”, advirtió Anderson. “No intenten dormir y consultar al día siguiente”.

Reconocer las señales de alerta es importante a cualquier edad. Pero, según Anderson, para los adultos jóvenes la prevención también debe comenzar antes de lo que suelen imaginar, en lugar de esperar a etapas posteriores de la vida para prestar atención a la salud cardiovascular.

“Esto es una llamada de atención para nosotros como médicos y como defensores de la salud de la población”, concluyó. “Es importante empezar a cuidar el cuerpo desde ahora”.