Masticar: una oportunidad para que los chicos prueben nuevos sabores

La pasó a buscar por la escuela ayer al mediodía y le dio la sorpresa. "Nos vamos a almorzar a Masticar", le dijo Teresita Fisher a su hija Magalí, que tiene 12 años, le gusta cocinar y se declara fanática de la cocinera Narda Lepes. Madre e hija llegaron caminando hasta el predio El Dorrego, en Colegiales, y antes de decidir por dónde empezar dieron un paseo por la feria, que este año festeja su décimo aniversario. Se pararon frente al food truck de Alo´s + Anafe, y la mamá de Magalí se decidió por el repollo braseado con salsa de levadura regianito y masa madre, por $150, una creación de Mica Najmanovich, que fue la invitada del chef Alejandro Feraud en esta dupla gourmet. Después de dar el primer bocado y deleitarse con su elección, Teresita le pide a su hija que pruebe. "Prefiero la empanada de cordero", dice Magalí. "Porbá, te va a gustar, confiá en mí", insiste la mamá. Magalí cierra los ojos, y prueba. "Mmm. está rico, no parece repollo, está re tierno", dice la pequeña, y le saca el platito azul a su mamá de las manos para terminarlo ella. "Magalí come de todo, pero a veces dice que no a determinados alimentos porque alguna vez los probó y no le gustaron. Pero acá todo está buenísimo, y como son porciones chicas está bueno pedir varios platos para compartir. Es una oportunidad para que los chicos se animen a probar cosas distintas", dice Teresita, que es la quinta vez que viene a la feria.

Padres con sus hijos en la Feria Masticar

Para Narda Lepes, una de las integrantes de Acelga, la agrupación de cocineros que organiza la feria junto con otras instituciones, Masticar es ideal para desterrar ese mito que dice que a los chicos no le gustan las verduras, ni los platos muy elaborados, ni los picantes. "Hay que dejarlos que prueben, y una de las estrategias es que los adultos se pidan lo más básico y dejarlos a ellos que arriesguen con algo más jugado, y todo se comparte", sugiere la cocinera, que mañana, a las 18.30, encabezará la charla "Mi hijo no come verduras", junto con el médico Mario Schvarzstein, Ximena Sánez y Juan Braceli. Ellos creen que eso sí es posible, y darán tips y herramientas para lograr incorporar las verduras a los hábitos alimentarios de los más chicos. Para ellos, mañana será una jornada especial. El cierre de Masticar coincide con el Día del Niño, y durante todo el día habrá diferentes propuestas destinadas para ellos. Todos los que tengan entre 1 y 12 años podrán participar de sorteos -habrá uno a cada hora-, habrá un globólogo circulando por la feria y el grupo circense La Arena para divertir a todos. Los cocineros también serán artistas, como Donato De Santis, por ejemplo, que contará un cuento en la Plaza de Niños, a las 17.

Pizza con lentejas

La familia Grindetti duda. Son cinco, y hay que complacer los gustos de todos. "Es un lío, vamos de acá para allá y cuando nos sentamos otro quiere pedir algo más. Pero así me dicen los chicos que es el estilo de la feria -dice Norberto, el padre de la familia-. Ahora venimos por la pizza, que es algo que les gusta a todos", dice en la fila de Hell´s Pizza, el puesto que comanda Danilo Ferraz, el mismo que hace ya muchos años abrió 1893, la primera pizzería comercial dedicada a la pizza a la parrilla. Hell´s apuesta ahora a la pizza neoyorquina, y para el comensal que siempre le fue esquivo a este estilo, hay que decir que la porción (grande, de unos 45 centímetros de diámetro) es de una masa sabrosa, elástica, liviana pero también firme. Y si de "engañar" a los más chicos se trata para que prueben otras cosas, Ferraz saca ventaja de la popularidad de su producto. "A los chicos les encanta, y a la pizza se le puede agregar de todo", dice Ferraz, que ofrece en su menú un slice de mozzarella con hongos portobello, pesto de hongos secos y espinaca, crema de queso, lentejas y brotes, $120. "La hice pensando en el frío, es una pizza de invierno, casi como un guiso de lentejas. Super nutritivo y proteico. A las lentejas las herví en el agua de hidratación de los hongos, con un poquito de panceta". Hell´s Pizza comparte puesto con El Rey del Calzone, que conoció en la última edición de Masticar que se hizo en Mar del Plata. "Son platos clásicos que a la gente le gustan, y con un poco de imaginación se le puede agregar lo que uno quiera. No está mal hacer un poquito de trampa para tratar de incorporar nuevos alimentos. A mi hijo le encanta el puré de remolacha con el que pinto la pizza, pero no sabía lo que era. También, y aunque sea una pizza, trato de implementar técnicas diferentes en la elaboración de cada gusto. El desafío es estar a la altura de mis colegas", dice Ferraz.

Masticar: una oportunidad para que los chicos prueben nuevos sabores

Clases de cocina

Las clases de cocina es uno de los ciclos que más gente convoca. La agenda de mañana tiene algunos imperdibles, como las duplas de los pasteleros Daniel Uría y Luciano García, a las 20; Narda Lepes y Luchi Soria, a las 17, y el unipersonal del mejor cocinero del mundo: Mauro Colagreco, a las 20. Hay que llegar con tiempo porque la capacidad es limitada y las entradas se retiran por orden de llegada, siempre una hora antes de cada encuentro.