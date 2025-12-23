Playas: dónde se puede pescar en la Costa Atlántica argentina
Los pescadores tienen lugares ideales para practicar el deporte en las orillas del mar argentino; ¿necesitan permiso?
En el comienzo de la temporada de verano, muchos aficionados a la pesca quieren saber dónde pueden practicar el deporte que los apasiona. Por ello, desean conocer cuáles son lo mejores lugares para hacerlo.
Un dato importante, para cualquier persona que quiera pescar, es que la norma obliga a cada uno a tener un certificado habilitante. En particular, dice: “Para la realización de actividades de pesca deportiva, recreativa y artesanal, se deberá contar con la licencia expedida por la autoridad de aplicación a fin de autorizar la apropiación de los recursos pesqueros en aguas de dominio público y privado provincial”. Existen distintos permisos, desde los que son diarios hasta los anuales. Se pueden conseguir a través del sitio oficial del gobierno bonaerense.
En la Costa Atlántica argentina hay muchos puntos buenos para pescar desde la playa, los muelles y las escolleras, con especies como corvinas, brótolas, pejerreyes de mar.
De acuerdo a su página web, en el Partido de La Costa, con sus 96 km de costa, existen diversas opciones para practicar la pesca, ya sea desde muelles, playas o en zonas de ría y bahía. En su sitio web detallan algunos de los mejores puntos para llevar adelante el deporte.
Muelles de Pesca
El partido cuenta con cinco muelles que ofrecen servicios como alquiler de cañas, mediomundos, venta de carnada e iluminación para pesca nocturna:
- San Clemente: un muelle de hormigón armado de 129 metros de largo. Se ubica en Av. Costanera y Diag. 63.
- Santa Teresita: tiene una longitud de 200 metros y funciona como un punto panorámico. Se encuentra en Calle 38 y Av. Costanera.
- Mar del Tuyú: construido en madera de quebracho colorado, tiene 100 metros de largo y cuenta con una cafetería. Está ubicado en Av. Costanera y Calle 75.
- La Lucila del Mar: un muelle de madera de 100 metros de largo que posee un restaurante propio. Se sitúa en Av. Costanera y Rebagliatti.
- Mar de Ajó: es el más grande de la zona, con 270 metros de longitud, construido en hormigón armado. Se encuentra en Av. Costanera y Rivadavia.
Pesca desde la playa y zonas especiales
Esta modalidad permite aprovechar la extensión de las playas y zonas de encuentro de aguas:
- Tapera de López: ubicada a orillas de la bahía, es un sitio donde se mezcla el agua dulce y salada. Es ideal para capturar lisas y corvina negra. Se accede por el camino a Termas Marinas.
- Playa Zona San Clemente: área de playas amplias, específicamente entre las calles IX y 112.
- Playa Las Toninas: una zona de aguas tranquilas ubicada entre la Av. Circunvalación y la calle 54.
- Playa de Costa Chica: sector tranquilo que se extiende desde la calle 58 hacia el sur.
- Playas de Nueva Atlantis: caracterizadas por su amplitud y tranquilidad, ideales para la pesca de corvina rubia.
- Playas de Punta Médanos: zona de playas extensas donde se busca la corvina rubia y, ocasionalmente, el cazón. El acceso es por la Ruta Interbalnearia 11, km 364,5.
