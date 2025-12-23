En Estados Unidos aprobaron una nueva píldora para perder peso

La Food and Drug Administration (FDA) aprobó ayer una versión en píldora del medicamento inyectable para perder peso Wegovy, ofreciendo así a los pacientes que temen o se sienten incómodos con las agujas una opción más cómoda.

El medicamento, llamado simplemente píldora Wegovy, estará disponible en Estados Unidos a principios del próximo año. Es casi tan efectivo como la inyección, sugieren los datos de un ensayo clínico patrocinado por Novo Nordisk, la empresa que fabrica el medicamento.

La píldora contiene una dosis mucho mayor de semaglutida, el compuesto que se encuentra en Wegovy y en el medicamento para la diabetes Ozempic, que las inyecciones, porque solo una fracción de la sustancia se absorbe en el torrente sanguíneo cuando se traga en lugar de inyectarse.

Ya existe una forma de semaglutida oral en el mercado, el medicamento para la diabetes Rybelsus. Pero la dosis más alta de Rybelsus es de 14 miligramos, en comparación con los 25 miligramos en la dosis de mantenimiento de la píldora Wegovy; las personas que toman la píldora Rybelsus generalmente pierden mucho menos peso que las personas que toman las inyecciones de Wegovy u Ozempic.

Se espera que Eli Lilly, la empresa que fabrica los medicamentos competidores Zepbound y Mounjaro, lance su propia píldora para perder peso, orforglipron, alrededor de marzo. En un ensayo clínico financiado por Novo Nordisk, 205 participantes tomaron la píldora Wegovy y 102 tomaron un placebo.

Wegovy, en su versión inyectable Amanda Andrade-Rhoades - FR171810 AP

Aquellos que tomaron la píldora Wegovy perdieron alrededor del 13,6 por ciento de su peso corporal, en promedio, después de 71 semanas, en comparación con los del grupo placebo, que en promedio perdieron poco más del 2 por ciento de su peso corporal.

Otros ensayos han demostrado que los adultos que toman Wegovy inyectable pierden alrededor del 15 por ciento de su peso corporal durante un período de tiempo similar. Pero los resultados de estudios cuidadosamente controlados no siempre se traducen en el mundo real, más desordenado. “Lo que estamos aprendiendo es que la efectividad real de estos medicamentos realmente tendrá que determinarse mediante evidencia del mundo real”, dijo el Dr. David Kessler, ex comisionado de la Food and Drug Administration que ha escrito un libro sobre medicamentos para perder peso. “Los ensayos siempre parecen mejores de lo que son en la práctica”.

Dosis de inicio

En un acuerdo con la administración Trump anunciado en noviembre, Novo Nordisk dijo que cobraría $149 al mes por la dosis más baja de la píldora Wegovy. Las dosis de inicio de esta clase de medicamentos generalmente no inducen mucha pérdida de peso, pero permiten a los pacientes una rampa de acceso para desarrollar su tolerancia a los medicamentos a medida que aumentan a las dosis más potentes. Novo Nordisk no anunció detalles de precios adicionales el lunes.

La empresa confía en que satisfará la demanda, dijo David Moore, vicepresidente ejecutivo de las operaciones de Novo Nordisk en EE. UU., a The New York Times en una entrevista en octubre. Es probable que muchos pacientes opten por una píldora en lugar de una inyección, dijeron los médicos: algunos desconfían de las agujas y puede ser más fácil llevar píldoras que inyecciones al viajar.

Pero algunos médicos son escépticos de que la píldora Wegovy sea tan conveniente en la práctica. Debe tomar la píldora con el estómago vacío, a primera hora de la mañana, y no comer ni beber nada durante media hora después“.

Para mí, no hay forma de que tome una píldora y luego no beba café durante 30 minutos”, dijo el Dr. Scott Hagan, profesor asistente de medicina en la Universidad de Washington.

Tanto la inyección como la píldora de Wegovy también están aprobadas para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos importantes. A pesar de los beneficios, los medicamentos “no son una panacea”, enfatizó el Dr. Kessler. “No son una cura milagrosa”.

En el ensayo clínico, las personas que tomaron la píldora Wegovy experimentaron aproximadamente la misma incidencia de efectos secundarios que en estudios anteriores con la inyección.

Aproximadamente el 74 por ciento de las personas que tomaron la píldora experimentaron efectos secundarios gastrointestinales, en comparación con el 42 por ciento de las personas que tomaron el placebo.