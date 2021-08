“Me pegaron muy fuerte”: un vecino de Villa Mascardi denunció nuevos ataques de encapuchados

SAN CARLOS DE BARILOCHE. – A una semana de haber denunciado el robo de electricidad de su propiedad, el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, denunció hoy que fue atacado por dos encapuchados que le pegaron en la cara y, una vez en el piso, lo patearon fuertemente. El hecho se produjo en su finca, La Cristalina, que linda con los predios ocupados desde 2017 sobre la ruta 40.

“Como hago periódicamente, fui ayer a Mascardi para ver cómo estaba el tema de la luz. Al llegar vi que habían arrancado los cables y que habían roto todo el pilar. Entré a mi terreno por la casa de un vecino, porque, si entro por mi tranquera, quedo acorralado, ya me pasó el año pasado. Entonces, vi que estaba forzada la puerta de un galpón. Cuando salí, aparecieron dos tipos. Reconocí a uno”, contó hoy a LA NACIÓN Frutos.

“Me pegaron muy fuerte con algo áspero en la mano, se me hinchó el pómulo y me sangró. Caí al suelo medio mareado y me empezaron a patear gritándome muchas cosas. Y en un momento, uno de ellos tomó distancia para gritarles a sus compañeros. Ahí logré levantarme y empecé a correr cerro arriba. Había nevado mucho. Me jugó en contra que me siguieron dos perros, y eso les indicaba a ellos dónde estaba. Yo los sentía, como que estaban a unos 30 metros. Seguí corriendo como un kilómetro. Se hizo de noche y caí en un cañadón con muchísima nieve y ya no me pude mover más”, agregó.

El momento en que encuentran a Diego Frutos

Operativo

Finalmente, alrededor de las 23.10, Frutos escuchó silbatos y vio las linternas a lo lejos. Se trataba de efectivos del Comando de Operativos Especiales y Rescate (COER), la Unidad Regional III y la Comisaría 42, que habían iniciado un operativo de rastrillaje unas horas antes.

También amigos y conocidos de Frutos se habían movilizado anoche hacia Villa Mascardi, preocupados por un audio que el presidente de la Junta Vecinal alcanzó a enviar a poco del ataque. “Se aparecieron. Estoy en La Cristalina arriba, del lado del gallinero. Fueron a buscar más. Me corrieron hasta arriba. Estoy del lado de tu casa. Avisá a la Policía. Por favor, estoy arriba del terreno. Por favor. Ahí fueron a buscar más gente”, se escucha en el audio que Frutos le envió ayer alrededor de las 18 a su vecino, Luis Dates, propietario de la cabaña Los Radales.

El pedido de auxilio de Diego Frutos

“En esa zona casi no hay señal. Ese audio lo envié a los 10 minutos del ataque. Le quería dar mi posición a mi vecino, porque el gallinero está en el límite con su terreno. En algún momento, mientras corría montaña arriba, se ve que se hizo un hueco en la señal de celular y salió el audio”, indicó Frutos.

Finalmente, alrededor de las 23.20, una ambulancia lo trasladó al Hospital Zonal de Bariloche. “Me hicieron una tomografía. Hoy vino un médico a verme también. Por suerte, estaba abrigado y la ropa amortiguó las patadas. Pero estoy bastante adolorido”, señaló.

Frutos hizo hoy la denuncia ante la fiscal jefa Betiana Cendón, que constató un golpe en la cara y lesiones leves. Cendón también dijo que fue encontrado anoche todo mojado, con un cuadro de hipotermia.

Conflicto

El presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi ya ha denunciado por agresiones a varios miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, quienes tomaron tierras de Parques Nacionales hace casi cuatro años.

En tanto, la comunidad difundió anoche un audio: “Queremos informar el hostigamiento que estamos sufriendo en nuestra comunidad, en la que viven ancianos, niños, jóvenes, mujeres y hombres. Estamos siendo hostigados por un grupo de ‘fachos’ que vienen hace días ya atormentándonos y queriendo intimidarnos en el territorio. Vamos a resistir cualquier tipo de atropello. Vamos a resistir hasta la última gota de sangre como lo hizo Rafael Nahuel”.

Esta semana, Frutos había participado del Foro Consenso Bariloche, donde expuso la situación de su propiedad en Villa Mascardi, que fue incendiada en agosto del año pasado. En la puerta del hotel donde se realizó el foro se produjeron incidentes entre miembros de comunidades mapuches y un grupo de jóvenes libertarios.

