Ocupación de tierras: “¿Qué pasa si les corto la luz? ¿Me ligo otra paliza?”, el miedo de un vecino de Villa Mascardi que denuncia robo de electricidad

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, denunció que quienes ocupan desde hace casi cuatro años el predio de Parques Nacionales en esa localidad están robando electricidad de su propiedad.

“Me llamaba la atención que tenían luz en el último lugar tomado, que es el predio de Gas del Estado. El año pasado, el gobierno nacional les había traído un grupo electrógeno, pero yo sabía que no lo tenían. Entonces, no entendía de dónde sacaban la luz. Así que empecé a recorrer mi cerco y me di cuenta de que me están robando. Son muchos tramos de cable unidos de forma desprolija y se conectaron de un pilar que yo tenía para mi cultivo de rosales, que me lo destruyeron. No sé cuánto tiempo hace que me están robando energía”, contó hoy a LA NACIÓN Frutos, dueño de La Cristalina, una propiedad que fue quemada hace un año.

Frutos muestra cómo es el robo de electricidad en su propiedad, La Cristalina

Si bien Frutos hizo la denuncia en la cooperativa eléctrica, le respondieron que se trata de un tema interno y particular, ya que sucede “del medidor para adentro” del terreno. Así que el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi pedirá que le den la baja del servicio y que retiren el medidor directamente.

“Si yo les llego a cortar la luz por mi cuenta, así de buenas a primeras, me ligo otra paliza y ya no estoy para seguir recibiendo patadas y golpes por todo el cuerpo”, indicó Frutos, en relación al ataque que recibió de un grupo de encapuchados que cortaban la ruta 40 a fines de noviembre del año pasado.

Por ese hecho, los hermanos Cristian y Juan Pablo Colhuan, y Carlos Cullaqueo Mallea irán a juicio penal como coautores del delito de lesiones leves agravadas. Frutos había identificado a esas tres personas, aunque hay otras tres que participaron del ataque y siguen sin ser identificadas.

Miedo

En uno de los videos que Frutos difundió esta semana, además del robo de electricidad, se advierte un balde con piedras sobre el cerco perimetral de su terreno. “¿Qué pasa si yo les corto la luz? ¿Otra paliza más me voy a ligar? El balde es elocuente, es el mensaje que ellos me dejan para que yo no haga más nada”, relata en el video.

Frutos también recordó que, durante la noche del 9 de julio pasado, le dejaron un balde con piedras en la tranquera de su propiedad, luego de arrancar unas banderas argentinas.

En estos meses, Frutos consiguió reconstruir la cabaña quemada, con la idea de dejar un cuidador, pero afirmó que es un verdadero riesgo dejar a alguien allí: “Prefiero arreglar los alambrados, hacer presencia durante el día, que vean movimiento, pero no dejar a alguien solo a la noche. Es muy arriesgado”.

Frutos registra el estado del antiguo edificio de la escuela de guardaparques de Villa Mascardi

Reunión

Hace una semana, la fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, había convocado a una instancia de diálogo a los siete miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu que están imputados por el delito de usurpación de tierras en Villa Mascardi.

La fiscalía también había invitado a participar del encuentro a representantes de Parques Nacionales, a la presidenta de la comisión de fomento de Villa Mascardi, a integrantes de la comunidad mapuche Wiritray y a representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Sin embargo, la convocatoria –prevista para hoy– fracasó en las últimas horas. “La fiscal pretende que llevemos a nuestros defendidos a la boca del lobo. Preferimos darle batalla en un juicio, veremos si en ese ámbito mantiene el espíritu conciliador que dice que trae su convocatoria”, dijo el abogado que asiste a los imputados, Luis Virgilio Sánchez. “Los terceros que convoca para llevar adelante el supuesto abordaje integral son todos representantes del interés de la parte acusadora y se omite convocar a actores como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci)”, agregó el defensor.

