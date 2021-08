Ciudad: se demora la compra de dosis de CanSino porque el laboratorio abastecerá primero a la Nación

La provisión propia de vacunas contra el coronavirus que tenía por delante el gobierno porteño se demora más de lo previsto. Apenas la Nación abrió el juego a todas las jurisdicciones para adquirir insumos de diferentes laboratorios la negociación avanzó rápidamente con uno de los proveedores que hasta ese momento no había enviado vacunas al país. Sin embargo, el contrato aún no se cerró y todavía no hay indicios de cuándo podría terminar de sellarse.

Sin perder tiempo, pocos días después que el Jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, avalara la adquisición de productos por cuenta propia, en la ciudad no perdieron tiempo e iniciaron gestiones con todos los laboratorios mundiales que tenían sus productos en el mercado. Después de recibir varias negativas hubo uno que abrió una puerta, aunque luego se sumó la versión local de una cadena de producción extranjera.

CanSino Biologics, la farmacéutica chino-canadiense, aceptó el pedido de la administración porteña y se llegó a un principio de acuerdo por la provisión de hasta un millón de su vacuna monodosis Convidecia, aunque la primera entrega estaba pautada en 300.000 dosis, con la posibilidad de ampliar el cupo por otro millón más, como lo había anticipado LA NACION en junio pasado. Se especulaba que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, podría anunciar el cierre del acuerdo en julio o agosto, pero la operación nunca se concretó. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Fuentes oficiales vinculadas a la negociación contaron que, a pesar de que el acuerdo aún no se cerró, tampoco se cayó por completo. La irresolución se debe, según explicaron, a decisiones propias del laboratorio para organizar la logística de entrega. “Toda la documentación requerida ya fue enviada y estamos a la espera. Desde el laboratorio nos dijeron que van a priorizar cerrar los acuerdos con la Nación para luego ocuparse del resto de los compromisos”, admitió un funcionario cercano a Rodríguez Larreta.

En el país ya hay 200.000 dosis de la vacuna CanSino de un contrato superior a los 5.000.000 de componentes que cerró el gobierno nacional

CanSino es el mismo laboratorio que había comenzado a ejecutar un contrato con Nación por más de cinco millones de dosis de las cuales ya envió 200.000 que aún no fueron distribuidas para su aplicación. En junio pasado, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, autorizó su uso de emergencia. Esta habilitación, según la resolución firmada por la funcionaria, se dio “de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que autorizó el cumplimiento de los estándares requeridos por la autoridad regulatoria de las plantas elaboradoras, el desarrollo y la elaboración de los productos, su certificación en el país de origen y el cumplimiento de los estándares de calidad”.

Hasta que no se cumpla el contrato con Nación será difícil que la Ciudad reciba al menos una parte de lo acordado con el laboratorio. El contrato con CanSino indica que se pagará 17 dólares por vacuna, por lo que se haría una inversión inicial de 5.100.000 dólares (17.000.000 si se compran un millón). Entre los aspectos que terminaron de definirse también está el de la logística y distribución que se realizará bajo la modalidad conocida en comercio internacional como cost, insurance and freight (CIF, por su sigla en inglés) o coste, seguro y flete. Es decir, el vendedor se debe hacer cargo de las rutas y el transporte para entregar el cargamento en territorio argentino.

Al mismo tiempo de iniciar la negociación con CanSino, la Ciudad comenzó con las gestiones con el laboratorio Richmond que en la Argentina se encarga de envasar la materia prima de los dos componentes de la vacuna rusa Sputnik V. El primer pedido había sido por 500.000 dosis que se irían incrementando mes a mes. En este caso tampoco se prevé un anuncio a corto plazo.

Cuando salió a buscar vacunas por el mundo el gobierno porteño sabía que no sería fácil por tratarse de un insumo escaso y se apuntaba a tener las primeras dosis en 2022. Aunque cuando apareció la posibilidad de CanSino creció la ilusión de poder contar con los productos antes de lo esperado; a pesar que el tema se enfrió los funcionarios a cargo de la negociación no pierden la fe de conseguirlas antes de fin de año.

La vacuna del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing Institute of Biotechnology) fue una de las primeras en comenzar los ensayos clínicos. Además de necesitar solo una dosis para generar la respuesta inmunológica tiene otra ventaja, la del almacenamiento con una temperatura entre 2° y 8° grados, es decir, que no requiere congelación. Utiliza como vector una forma modificada del adenovirus tipo 5, más conocido como Ad5. Este es usado también en el segundo componente de la Sputnik V. Los primeros resultados de la etapa clínica, anunciados por el laboratorio, indican que tiene 65,7% de eficacia para prevenir los casos sintomáticos, 95,47% para los casos graves y 100% para las hospitalizaciones.

El componente había sido pensado para apuntalar más la campaña de vacunación en la Ciudad, que ya cuenta con 2.121.210 vecinos con al menos una dosis aplicada (70,77%) y 1.226.725 (40%) con los esquemas completos. A nivel país es el 61% y 30%, respectivamente.