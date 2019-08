Media maratón: suman una app para avisar de urgencias médicas

El año pasado, en plena maratón, se descompensó y luego murió Osvaldo Carrizo, de 55 años Fuente: Archivo

Con 700 auxiliares y los celulares como aliados, buscan proteger a los 20.000 participantes, luego de la muerte de un corredor el año pasado

Un pelotón de profesionales y auxiliares se alista para proteger a los 20.000 corredores que serán parte de la media maratón de Buenos Aires pasado mañana. No es una exageración, son un equipo de más de 700 personas que incluyen médicos intensivistas, cardiólogos, emergentólogos y deportólogos; enfermeros especialistas en terapia intensiva y unidad coronaria; ambulancieros; policías, junto con todo el staff de la carrera, e incluso hasta patinadores profesionales y encargados de monitoreo por cámaras de seguridad. Habrá ocho puestos de primeros auxilios, diez ambulancias, tres motos de emergencias y tres cuatriciclos de primera respuesta. A esto, se sumará la última tecnología, que se acaba de aplicar en la maratón de Tokio y llega hasta el celular de cada corredor: desde una app se podrá activar un pedido de auxilio en caso de una urgencia médica.

El año pasado fue la primera carrera cardioprotegida del país. Es decir que contó con un cardiodesfibrilador, al menos cada 500 metros. Y de hecho se puso a prueba de la forma más extrema. Dos participantes tuvieron un episodio de muerte súbita; en ambos casos fueron atendidos en muy pocos minutos. El santafesino Osvaldo Carrizo, de 55 años, falleció más allá de recibir todas las atenciones médicas. El otro corredor fue Martín Arce, de 37 años, oriundo de Tandil. Los médicos de la guardia que lo recibieron en el hospital reconocieron: "Gracias a la veloz atención de la organización, no llegó a generar daños permanentes en sus órganos por falta de irrigación sanguínea". Eso no impidió que debió pasar un mes internado y aún hoy no recuerda nada de lo sucedido.

La Fundación Ñandú, organizadora de la carrera, plantea dar un par de pasos más en el área de la asistencia de la salud. Así lo cuenta Diego Pizzini, que está a cargo de todo el operativo de emergencias de la competencia. "Este año, con nuestra filosofía de trabajar en la mejora continua, buscamos alternativas que nos permitan acortar el tiempo de alerta entre un incidente y la respuesta del equipo. Tomamos dos medidas innovadoras: el monitoreo por cámaras y la app de helpers".

Monitoreo

La primera es el acceso a las cámaras de seguridad del circuito, con un operador del equipo de la carrera en el centro de monitoreo de AUSA (concesionario de la autopista) y otros en el centro de monitoreo de la ciudad. En ambos casos los operadores tendrán enlace directo con el comando de incidentes de la carrera. "Esto nos permite visualizar cualquier anormalidad en el circuito y despachar ambulancias o socorristas", explica Pizzini y agrega: "Incluso antes de que un corredor o asistente nos avise".

La otra gran novedad es la aplicación para celulares de la Fundación Helpers. "Inspirados en el sistema de respuesta de la maratón de Tokio [una de las seis más importantes del mundo], dimos con Helpers, que casualmente están desembarcando sus operaciones en la Argentina", cuenta Pizzini. La aplicación fue desarrollada en Uruguay, donde funciona desde hace dos años, con tecnología traída de Israel. Franco Sakkal, director de la esa fundación, cuenta su idea para el país: "Con toda la experiencia acumulada en Uruguay, creemos que se potenciará mucho más en la Argentina".

Desde la Fundación Helpers destacan que en las emergencias, la atención que se recibe en los primeros diez minutos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, buscan formar una red social de voluntarios capacitados para salvar vidas. No se intenta reemplazar a las emergencias móviles, sino de apoyarlas sembrando voluntarios capaces de brindar primeros auxilios hasta la llegada de los profesionales. Luego de activado el pedido de auxilio en la app, se notifica a los helpers o usuarios cercanos y a continuación un operador dirige el evento.

Tras dos años en Uruguay, lograron salvar 120 vidas al atender 1050 casos, con un promedio de cuatro minutos de llegada de un helper hasta el caso. Se estima que al haber tanta gente junta en la media maratón, si todos los que corren con el celular (que cada vez son más) tienen la aplicación, el tiempo de ayuda será mucho menor. "Nosotros podemos tener el mejor equipo de asistencia -explica Pizzini-, pero hay unos segundos desde que se produce una emergencia hasta que nos informamos que generalmente depende de terceros".

Dentro del equipo de emergencias de la media maratón hay algunas curiosidades. Por ejemplo, 60 reanimadores voluntarios en patines que se moverán en parejas con un equipo DEA Zoll de reanimación. "En patines pueden desplazarse con mayor versatilidad que una bicicleta y con mejores tiempos que los reanimadores de a pie. De todas formas, existen sectores en donde moverse sobre patines se puede ver dificultado por la cantidad de corredores. En esos casos vamos a seguir sosteniendo 12 puntos fijos de cardioprotección en los primeros 3 kilómetros del circuito, que también coinciden con el segmento final", indica.

Para conseguir estos reanimadores se realizó una convocatoria por redes sociales y en pocas horas 98 personas manifestaron su intención de participar. La selección fue sobre la base de experiencia y habilidad, conformando un equipo en que se encuentran representadas las distintas disciplinas del patín, tales como Roller Hockey, Roller Derby, Patín Carrera y Roller Urbano, entre otras. Todos llevarán un celular con la aplicación de la Fundación Helpers activada.