Derek Willis: "Reconocer las noticias falsas es más fácil que lidiar con ellas"

Por tres días Buenos Aires será centro de los medios de comunicación del mundo. 2500 emprendedores, periodistas, programadores de software, diseñadores, desarrolladores, administradores de sistemas, analistas, data miners y especialistas de distintas disciplinas tanto nacionales como internacionales se reunirán en el Media Party, que tendrá lugar en Ciudad Cultural Konex, para trabajar y delinear juntos el futuro de la profesión, de los periódicos, de las distintas maneras de informar.

En su séptima edición, este encuentro ofrecerá talleres, charlas, conferencias y hasta una feria para todos aquellos que formen parte de los medios o que estén interesados en ellos. Y contará con participaciones especiales de referentes especializados en investigación, audiencias, nuevas formas de narración, plataformas y verificación de datos, entre otros ejes.

Derek Willis es uno de los oradores del evento que tendrá lugar esta semana. Fue reportero en The New York Times, editor de base de datos en The Washington Post y ahora desarrolla aplicaciones de noticias en ProPublica, una sala de redacción independiente y sin fines de lucro para periodismo de investigación con sede en Nueva York. Además es cofundador de Open Elections, un proyecto que recopila y pone a disposición resultados electorales de los 50 estados de EE.UU. En diálogo con LA NACION, a días de llegar al país por primera vez, conversó sobre el fenómeno de las noticias falsas y contó cómo se preparan para las elecciones del año que viene, en las que el presidente Donald Trump buscará su segundo mandato.

-En 2020 hay elecciones en EE.UU. ¿Cuánto tiempo antes comienzan a planearlas?

-Las elecciones duran mucho tiempo, por lo que tratamos de comenzar lo antes posible; en la práctica eso significa al menos con un año de anterioridad. Para estar listo lo que suelo hacer es una lista de la información que me gustaría tener (sobre candidatos, anuncios, finanzas, administración) para luego establecer un calendario y organizarme y así cumplirla. Eso me ayuda a darme cuenta de qué historias puedo hacer y cuándo. También es importante analizar lo que hice en el pasado para entender si fue útil y verificar si las cosas cambiaron en términos de leyes o tecnología.

-¿Cuáles son los consejos para seguir minuto a minuto lo que pasa el día de la elección? ¿En qué fuentes se debe confiar?

-Creo que hemos aprendido que hasta que no se cierren las urnas, no sirve de mucho centrarse en los resultados. En cambio, me parece importante prestar atención a los votantes promedio. ¿Cuál es su experiencia? ¿Tienen que esperar mucho tiempo en las mesas? ¿Están bien organizados los lugares de votación? Como uno no puede estar en todas partes a la vez, es necesario entablar contactos antes del día de las elecciones para que puedan ayudar con lo que está sucediendo. Eso significa configurar una red de fuentes para que se pongan en contacto en caso de ver algo interesante o incorrecto. En el día de las elecciones se generan muchas historias pero hay que ser escépticos al menos hasta que se puedan obtener múltiples fuentes.

-¿Cómo lidian y cómo reconocen las noticias falsas?

-La parte de reconocerlas sin dudas es más simple que la de lidiar con ellas. Aún no sé si encontré una fórmula para descartar e ignorar las noticias falsas. Creo que es necesario tener en cuenta la fuente y su alcance antes de decidir invertir tiempo en responder. No me gusta el término por muchas razones, pero en particular porque la vida es compleja y las personas pueden ver el mismo evento de maneras diferentes. Creo que cuanto más prestemos atención a los detalles y al contexto, mejor informados estaremos.

-¿Cuál es el rol de las redes sociales en este trabajo?

-En términos generales, pueden ser muy útiles para diseminar información y encontrar personas. En las elecciones, esos beneficios están influenciados por filtros partidistas e ideológicos, y no estoy seguro de que haya mucho que podamos hacer para evitar eso. No soy un gran admirador de la intervención del gobierno en las plataformas, pero el papel de los periodistas es señalar dónde se está haciendo daño o dónde se está engañando a la gente.

-Tras el Rusiagate, ¿creen en la posibilidad de que se cometa fraude?

-Incluso antes de la polémica en las ultimas presidenciales creía en la posibilidad de fraude. La penetración electrónica en los sistemas electorales es una amenaza real que debe tomarse en serio. El sistema estadounidense tiene múltiples puntos de debilidad, lo cual es bueno y malo, pero es más probable que los atacantes puedan alterar las listas de votantes antes de la votación que cambiar los votos en el día de las elecciones. Estos riesgos pueden mitigarse, pero es muy difícil prevenirlos por completo.

-En ProPublica ustedes hablan de fuerza moral, ¿podría explicar a qué refiere?

-Utilizamos ese término porque centramos nuestro trabajo en los abusos de poder y las traiciones de confianza pública. Idealmente, esperamos que nuestros informes actúen como un incentivo para corregir esos abusos y responsabilizar a los funcionarios.

-¿Han sentido alguna vez presión por parte de fuerzas políticas?

-En más de una oportunidad debí afrontar quejas de políticos y partidos, que pedían que investiguemos historias que podían poner a sus oponentes en problemas. No creo que sea inusual o incorrecto: entiendo que las partes actúan por interés propio. Pero nosotros hacemos nuestros propios juicios.

-¿Cuál es en la actualidad la importancia del periodismo colaborativo?

-Creo que para cubrir eventos a gran escala es esencial. Ante una elección nacional, es difícil pensar que una sola organización de noticias puede cubrir todo bien. Se tienen que tomar decisiones. La colaboración trae varias ventajas, pero la más importante es que puede maximizar las fortalezas. En lugar de tratar de hacer todo solo, tener socios significa que cada uno puede hacer lo que mejor sabe hacer.

-¿Cómo se manejan con el tiempo en momentos en que prima lo instantáneo?

-Esta es una pregunta difícil, porque pasé años trabajando en una sala de redacción diaria y es difícil para mí resistir ese impulso de saltar inmediatamente a una historia. Pero creo que la mejor manera de trabajar es considerar cómo invertir tiempo y esfuerzos para producir un trabajo original y valioso.

-Los cambios que se registraron en los medios durante los últimos años ¿atentan contra el periodismo de calidad?

-Tienen el potencial de hacerlo pero si lo hacen, depende de nosotros.

-En semanas serán las presidenciales en la Argentina, ¿qué recomienda al periodismo?

-Mirar y escuchar lo que los candidatos dicen a cada audiencia. Háganlos responsables de sus palabras y acciones. Observen dónde dedican su tiempo y sus recursos.

