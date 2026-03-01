Tren Mitre a Retiro: cuándo vuelve el recorrido completo

Desde este domingo 1° de marzo, el Tren Mitre volvió a funcionar, aunque de forma parcial. En este sentido, las formaciones alcanzan la estación Belgrano C y Belgrano R, lo que pauta un atraso en la obra. Según comunicaron, el próximo domingo recién volvería a regir el recorrido completo.

El tren Mitre aún no llegará a Retiro esta semana Santiago Filipuzzi

Tren Mitre a Retiro: cuándo volverá el recorrido completo

El regreso de las formaciones de la línea Mitre a la terminal de Retiro, originalmente previsto para el inicio de marzo, fue reprogramado para el próximo 8 de marzo. Esta postergación responde a la necesidad de finalizar pruebas de seguridad y capacitación del personal antes de la normalización total del servicio.

Aunque se esperaba que el servicio se restableciera el 1° de marzo, Trenes Argentinos comunicó un esquema operativo provisorio que funcionará durante una semana adicional, entre el 1° y el 7 de marzo:

Ramal Tigre : volverá a circular el 1° de marzo, pero operará de forma limitada solo hasta la estación Belgrano C .

: volverá a circular el 1° de marzo, pero operará de forma limitada . Ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre: mantendrán su esquema actual, por lo que circulará únicamente hasta la estación Belgrano R.

El nuevo cronograma de restablecimiento parcial del ferrocarril Mitre Trenes Argentinos

El ingreso definitivo de los tres ramales a la terminal porteña de Retiro se concretará recién a partir del domingo 8 de marzo.

Motivos de la demora y estado de las obras

La operadora ferroviaria explicó que el retraso se debe a trabajos críticos en la modernización del ingreso a la terminal, una obra que ya alcanzó un 88% de avance. Actualmente, las tareas se concentran en el Cabín de Empalme Maldonado, donde se realiza la migración tecnológica del sistema de señalamiento, un equipo que no era renovado integralmente desde hace más de 100 años.

Este proceso de “vuelco” al sistema moderno requiere desconectar el esquema existente, lo que impide la circulación de trenes por razones de seguridad operativa.

La necesidad de completar las pruebas de seguridad en el nuevo sistema de señales impide el regreso inmediato de las formaciones a la terminal de Retiro @taisetsukuzure

Beneficios a futuro de la obra

Las obras, enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria, incluyeron la renovación de 29 kilómetros de vías en el ramal Tigre y mejoras en estaciones, puentes y pasos a nivel. Se estima que estos trabajos permitirán reducir el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre en diez minutos para mitad de año y hasta 17 minutos menos para finales de 2026.

Para reducir el impacto en los usuarios tras la reapertura, las tareas de mantenimiento restantes se llevarán a cabo exclusivamente en horarios nocturnos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA