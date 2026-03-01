Alerta por gripe aviaria: advierten sobre los síntomas que indican un contagio en personas y piden concurrir al médico

La sucesión de casos de gripe en aves silvestres y de corral confirmados de los últimos días en la provincia de Buenos Aires y la ciudad tiene en alerta no solo a los productores, sino también al sistema de salud, dado que puede transmitirse a personas que hayan estado en contacto con los ejemplares enfermos o ambientes contaminados por el virus de alta patogenicidad confirmado por laboratorios de referencia locales.

En una alerta para la población y el personal de salud, las autoridades sanitarias están pidiendo no demorar la consulta a personas que hayan estado expuestas a animales enfermos o muertos, sus excreciones (heces, sangre, secreciones respiratorias) o en áreas con brote de influenza AH5 (aves u otros animales) en los diez últimos días y empiecen con síntomas como tos, dolor de garganta u otros como los de un resfrío o catarro, dificultad para respirar o conjuntivitis, no necesariamente con la aparición de fiebre.

Por el momento, desde el 21 de febrero pasado, se detectó la presencia del virus de influenza aviaria H5 en aves silvestres (gaviota capucho café y cisnes coscoroba y de cuello negro) en el departamento bonaerense de General Madariaga; en aves de corral de Rancho y Lobos, también en la provincia de Buenos Aires; mientras que en la ciudad se confirmó la infección en cisnes coscoroba en la Reserva Ecológica Costanera Sur porteña. Así lo informaron desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Ministerio de Salud de la Nación.

Síntomas como tos, dolor de garganta u otros como los de un resfrío o catarro, dificultad para respirar o conjuntivitis se relacionan con la influenza aviaria

A la par de los protocolos para el control de brotes que debe activar el Senasa, la cartera sanitaria pidió el viernes pasado a través de un comunicado fortalecer la sospecha ante consultas por enfermedad respiratoria. “Se requiere poner en marcha la vigilancia epidemiológica (detección y seguimiento) de personas expuestas a influenza aviaria, así como fortalecer la detección de eventos respiratorios inusuales y el monitoreo de enfermedades tipo influenza (ETI) e infección respiratoria aguda grave [son las que requieren internación] a través del sistema nacional de vigilancia de la salud”, difundió Salud tras las últimas confirmaciones.

En tanto, el gobierno porteño puso en marcha un protocolo de la Dirección General de Áreas de Conservación y Restauración Ambiental con medidas preventivas y de actuación ante la posible aparición de nuevos casos en animales y exposición, especialmente del personal que trabaja en predios de la ciudad.

“El virus de influenza aviaria H5N1 afecta principalmente aves silvestres y domésticas. El contagio humano es infrecuente y se transmite por contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados a través de secreciones respiratorias, heces, plumas y superficies contaminadas. No existe transmisión sostenida entre personas en escenarios ambientales habituales”, explican en el protocolo difundido.

Se ha detectado la gripe aviar en animales de corral Senasa

Ante la aparición de aves muertas o con signos posturales, clínicos, neurológicos o respiratorios, la notificación al Instituto Pasteur debe ser inmediata, sin intentar manipular esos ejemplares, con delimitación de un perímetro de por lo menos 20 metros, sin tarea alguna en esa área ni acceso de público.

Los síntomas de sospecha en los animales incluyen falta de apetito y descoordinación, plumaje erizado, dificultad para respirar, secreciones nasales, diarrea; disminución en la cantidad de huevos, con cáscaras blandas o deformadas; inflamación de la cabeza y color azulado en la cresta, barbillas y patas, debilidad extrema, postración y muerte, de acuerdo con el protocolo porteño.

Ante la consulta de LA NACION, desde el Ministerio de Salud de la ciudad indicaron que en la jurisdicción no se detectaron al momento casos en seres humanos con signos de sospecha ni que estén bajo seguimiento por riesgo de exposición.

En el Ministerio de Salud de la Nación, coincidieron en que no se han identificado casos en la población desde la confirmación de estos brotes. Un caso con signos de sospecha que fue estudiado, según pudo saber LA NACION, resultó negativo para gripe aviaria en las pruebas de laboratorio.

El año pasado, de acuerdo con registros oficiales, hubo siete brotes en aves confirmados por el Senasa. De 51 personas bajo seguimiento luego de la exposición a esas aves de traspatio y corral que enfermaron, dos contrajeron la infección.