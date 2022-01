Medida: la provincia de Buenos Aires exigirá pasaporte sanitario para viajes en ómnibus de larga distancia

LA PLATA.– El pase sanitario para viajar en ómnibus de mediana y larga distancia comenzará a regir en las terminales de la provincia. El gobierno de Axel Kicillof prevé implementar la medida antes febrero para contener los contagios del coronavirus. La exigencia se instrumentará en los próximos días por una resolución ministerial, bajo el paraguas del decreto de Pase Libre con Vacunas, que se publicó el 21 de diciembre en el Boletín Oficial.

“Es una decisión tomada que será anunciada de forma inminente por el gobierno de Axel Kicillof”, expresó una fuente oficial a LA NACIÓN. El pase se le exigirá al pasajero a la hora de comprar el boleto. En ese momento, deberá acreditar que tiene como mínimo dos dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Toda medida que fomente la vacunación la tenemos en cuenta. Ha sido tremendamente exitoso el pase sanitario para generar más voluntad de vacunarse. La idea no es sancionar a nadie, no es restringir a nadie. Es que se tome conciencia de la vacunación. El que no se vacuna representa un riesgo para él y para los demás”, dijo Kicillof esta semana en Monte Hermoso.

“Dentro de las restricciones que vamos a ir implementando y, en base a este decreto del pasaporte sanitario, quienes viajen en micros de larga distancia deberán tener el esquema de vacunación completo”, dijo Jorge D’ Onofrio, ministro de Transporte provincial.

Hay detalles que aún no están resueltos, como la fecha en la que la medida entrará en vigor, aunque podría ser la semana próxima. Tampoco está definido si se le exigirá también a los pasajeros que llegan a la provincia desde otras jurisdicciones. Es que en la mayoría de los distritos no se pide el pase sanitario para trasladarse entre jurisdicciones.

Pedidos

LA NACIÓN comprobó que no hay restricciones para personas no vacunadas para viajar entre provincias del interior del país. Por ejemplo, desde Chubut a Río Negro. O desde Río Negro a Buenos Aires, pasando por La Pampa y Neuquén, no se exige que se acredite el esquema completo de vacunación.

“Compré dos pasajes para viajar desde Bariloche a La Plata y no me pidieron nada”, dijo Juan Pedro, usuario de Vía Bariloche que se desplazará la semana próxima en un ómnibus que atraviesa tres provincias.

La medida que comenzará a exigir Buenos Aires ya fue anticipada al gobierno nacional. “Nación no va a objetar ninguna decisión de ese tipo, sino que va a acompañar como lo hemos hecho siempre, respetando la autonomía federal que cada jurisdicción tiene para tomar ese tipo de medidas”, dijo el director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, José Arteaga.

Según indicó: “Cada jurisdicción está tomando medidas de este tipo, en función de resguardar a sus propios ciudadanos y al mismo tiempo a ciertos sectores de trabajo”.

El funcionario pidió al gobierno de Kicillof que priorice la aplicación de la tercera dosis de la vacuna entre los trabajadores que conducen los ómnibus de larga distancia, al tiempo que exija el pase sanitario.

“Ya están avisando que van a pedir los pases sanitarios. Me parece bien, hay gente que no opina lo mismo. Las quejas no van a faltar” dijo a LA NACIÓN Gisele empleada de informes de la terminal de ómnibus de La Plata.