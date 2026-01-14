Medio ambiente: el “tesoro invisible” que albergan los suelos argentinos y que ayuda a mitigar el cambio climático

EL CALAFATE.- Un estudio liderado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), junto al sector privado y otras instituciones como universidades y el Conicet determinó que los suelos de la Argentina almacenan aproximadamente 13.190 millones de toneladas de carbono orgánico (Pgc) en los primeros 30 centímetros de profundidad lo que implica que el país guarda el 1,95% de la reserva mundial del carbono en su capa superficial.

Para actualizar el mapa de este elemento en la Argentina los expertos utilizaron un algoritmo de aprendizaje automático y lograron mejorar los resultados del último mapa realizado en 2018.

Esta iniciativa que brinda el INTA desde sus Agencias de Extensión Rural y Estaciones Experimentales en más de quince provincias, junto a la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conicet, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) y Universidades Nacionales, permite contar con información precisa y actualizada de las reservas de carbono orgánico de los suelos y poner el foco en su cuidado y mejor aprovechamiento.

Pastizales analizados por el equipo multidisciplinar

De acuerdo al artículo publicado en la revista científica Ciencia del suelo, el equipo multidisciplinario ha logrado mapear con una precisión inédita el “tesoro invisible” que guardan los suelos argentinos. El hallazgo realizado por estudio, encabezado por Juan José Gaitán y Pablo Peri, no es menor: el carbono orgánico del suelo (COS) es una pieza clave que determina la capacidad productiva de los suelos. Además, es esencial para mitigar el cambio climático, ya que actúa como un sumidero que retira el dióxido de carbono de la atmósfera.

Peri, coordinador del Programa Nacional Forestales del INTA, explicó en diálogo con LA NACION, que por la gran importancia que posee el carbono orgánico del suelo a escala mundial, “existe un interés creciente por estimar y mapear las reservas que quedan y su potencial de cambio para secuestrar carbono con mayor precisión y en resoluciones espaciales más finas y extensiones geográficas más grandes”.

Estas estimaciones de reservas de carbono orgánico del suelo a nivel nacional proporcionan una línea de base para iniciativas y estudios de secuestro de carbono asociados al cambio de uso del suelo o la intensificación agropecuaria. Un manejo sostenible de las tierras debe mantener o incrementar las reservas de carbono orgánico del suelo, que mejora la fertilidad y productividad.

Trabajo en las yungas

Para alcanzar estos resultados, los científicos emplearon técnicas que permitieron procesar una base de datos de 5377 sitios muestreados en todo el territorio nacional entre los años 2015 y 2022.

El modelo usado analizó 38 variables ambientales, pero mediante un proceso de optimización se identificó que solo 10 factores explican la mayor parte de la distribución del carbono en el suelo. Entre ellos, la temperatura resultó ser el factor dominante: a mayor temperatura, menor es la capacidad del suelo para retener carbono debido a una mayor actividad microbiana que acelera su descomposición.

En términos de distribución regional, esto explica por qué las zonas más frías del país, como el sur de la Patagonia o las áreas de bosque andino-patagónico, suelen presentar concentraciones más altas de carbono por hectárea en comparación con las regiones más cálidas del norte, donde la descomposición es mucho más veloz.

Se analizaron 5377 sitios en todo el territorio nacional

La vegetación, medida a través de índices satelitales, se posicionó como el segundo factor en importancia. “Los resultados evidencian una retroalimentación positiva: mayor cobertura vegetal implica un mayor aporte de materia orgánica al suelo”, explica el informe.

En este trabajo se propuso usar una tecnología de mapeo digital de suelos, donde no solo se puede estimar las reservas de carbono orgánico, sino también la incertidumbre y la variabilidad asociada a esa estimación.

La Patagonia, el Chaco Seco y las Pampas acumulan entre sí más del 50% de las reservas de carbono. Los bosques andinos patagónicos, con casi 130 toneladas de carbono por hectárea es la región con la concentración más alta.

Mapa de almacenamiento de carbono orgánico del suelo (COS) (Mgha-1, 0-30 cm) en los suelos de Argentina (a) y mapa de incertidumbre de la predicción (b)

Al considerar la reserva total, los pastizales acumularon el 61% del carbono orgánico del suelo total del país; las tierras forestales el 23%; las tierras de cultivos el 13% y los humedales el 3%.

Peri destacó que lograr la actualización del mapa es de gran importancia para diferentes proyectos como el esquema de bonos de carbono, para identificar sitios donde es posible incrementar estas reservas a través del cambio en prácticas de manejo o en diseños del paisaje.

“Es importante señalar que darles continuidad a las redes de monitoreo y a los ensayos de larga duración es fundamental, no solamente para generar información científica en el país, sino también de relevancia a nivel global”, sostuvo el investigador.

Trabajos en suelo del equipo interdisciplinario del INTA, Conicet, Aapresid y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otros

Salto de calidad

Este nuevo mapa supera las limitaciones de la versión anterior publicada por Olmedo et al. en 2018. Mientras que el trabajo previo utilizaba datos recolectados a lo largo de seis décadas (1950-2010), el mapa actual ofrece una línea de base reciente y homogénea. Entre los avances metodológicos más destacados se encuentran:

Datos actualizados. Se utilizaron muestras tomadas específicamente para este fin en la última década.

Estandarización. A diferencia del mapa anterior, que estimaba la densidad del suelo mediante modelos indirectos, este estudio incorporó mediciones directas de densidad aparente en el campo.

Precisión geográfica. Se refinó la superficie cartografiada, excluyendo áreas sin suelo como glaciares, rocas desnudas y asentamientos urbanos, lo que arroja una cifra un 5,7% menor pero mucho más realista que la anterior.

Este mapa es una herramienta política y económica en la que el país podrá reportar sus compromisos ante el Acuerdo de París y diseñar estrategias de manejo sustentable que permitan conservar e incluso incrementar estas reservas ante el desafío del calentamiento global.