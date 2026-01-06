Megaestafa en Chile: los testimonios de los argentinos engñados con alojamientos falsos en el balneario Reñaca

Más de 200 familias argentinas fueron víctimas de una megaestafa en el balneario Reñaca, parte de la comuna de Viña del Mar, en Chile. El engaño se basaba en el alquiler de un complejo de lujo llamado “Holiday Reñaca”, ubicado en una zona exclusiva en la ciudad.

El estafador utilizaba perfiles en redes sociales para suplantar la identidad de un establecimiento real, situado en la calle Angamos 367 mediante cuentas falsas. Además, hablaba de precios promocionales, atención permanente y enlaces a plataformas de reservas como Booking, lo que generó confianza entre los turistas.

Entre los afectados hay turistas de distintas provincias del país. La agente inmobiliaria Valentina Funes, oriunda de Mendoza radicada en Chile, fue clave para destapar el fraude. Ayudó a varias familias a encontrar alojamiento de emergencia y fue quién proveyó el número estimado de familias argentinas estafadas.

La página web falsa tenía links a conocidas aplicaciones de reservas.

Funes contó a Los Andes que el primer caso trascendió el pasado 27 de diciembre, cuando un hombre consultó por el alquiler de “dos departamentos con tres habitaciones” en el edificio “Holiday Park”.

“‘Acá no hay dos departamentos disponibles, hay uno solo’. Le dije: ‘Te han estafado’”, recordó la corredora sobre el diálogo con ese primer damnificado.

Otro de las víctimas, Ignacio Almenara, de Mendoza, contó que pagó más de 1,3 millones de pesos chilenos por la reserva tras acceder a un supuesto descuento, mientras que otros viajeros que arribaron a Reñaca se encontraron con que sus alojamientos nunca habían sido reservados ni existían disponibilidad alguna.

Almenara aseguró que había optado por el “Holiday Reñaca” porque lo confundió con “Holiday Park Reñaca” donde se había alojado el año pasado a través de un particular.

“Al ver el verificado, supuse que se había actualizado. Éramos seis personas por 13 noches y hablamos con ese número por WhatsApp. Nos contestaron bastante mal, como ansiosos por cerrar el pago”, afirmó a Los Andes.

La recepción del Holiday Park recibió tantas consultas que el propietario, Egon Pfaff, se vio obligado a avisar a través de plataformas de reserva que sus propiedades no se alquilaban por fuera de los canales oficiales.

Sergio González, otra de las personas estafadas proveniente de Santiago del Estero, indicó al noticiario 24 Horas: “Llegamos y nos dijeron que no había disponibilidad, ahí entendimos que era una estafa (...) sentimos una impotencia total, porque uno confía en hacer con tiempo todas las reservas y cae con esto”.

Metodología del fraude

La estrategia del estafador consistía en la suplantación de identidad de un administrador real de propiedades en la zona, cuyos datos y fotos fueron reproducidos sin autorización para dar mayor credibilidad a la oferta.

La advertencia que dejó Pfaff en la plataforma Booking para promocionar sus alojamientos que son reales.

Generaba perfiles y un sitio web que imitaban a un complejo turístico real. A través de estos canales, se recibían pagos anticipados, en muchos casos por transferencia o enlaces que parecían legítimos, e incluso había un sello de verificación en WhatsApp que daba la falsa impresión de que se trataba de una empresa formal.

El “perdón” del estafador

Antes que la plataforma dejara de estar activa en la web donde operaba el supuesto “Holiday Reñaca”, se publicó un mensaje de disculpas atribuido a la persona responsable, en el que reconoce, con un cita bíblica, la estafa y el daño causado que definió como “necesario”.

El mensaje del acusado de estafa en Reñaca.

“Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño y pido perdón por ello, sé que deberé pagar en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mí este fin de año sabiendo lo que hice, será amargo. Solo quiero que sepan que sinceramente lo siento, no tuve elección”, dice el texto publicado.