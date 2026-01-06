“Pagás bastante menos que en un consultorio privado”. Nuevo boom de pacientes en un hospital universitario en Recoleta

Mariela Corbela tiene 46 años y es la primera de una larga fila de decenas de personas que comienza en la vereda de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sobre Marcelo T. de Alvear al 2100, y se extiende hasta la esquina de Junín. “Llegué a las siete de la mañana”, explicó a LA NACION. Es la primera vez que se atiende en los consultorios de esta facultad, ubicada en el corazón del barrio porteño de Recoleta, que abrieron ayer a la comunidad, iniciativa que se extenderá hasta fines de febrero próximo.

“Me apareció en un reel en las redes sociales hace algunos días y justo mi hermana tenía franco y venía, así que la acompañé”, contó. “Yo sé que es una buena atención; todas las personas que conocí me hablaron bien y, para nosotras, es mucho más barato”, remarcó. Recién cerca de las 13 pudo ingresar en el edificio universitario.

Algunos metros más atrás en la fila, Lorena Álvarez, de 46 años, también esperaba a ser atendida por primera vez. “Me enteré por conocidos, otras mamás del colegio, mamás de baile, amigas. Llegué más o menos a las ocho y media y estoy con muchas expectativas”, sumó.

La Facultad de Odontología de la UBA atiende hasta fin del mes próximo en tres turnos Santiago Oroz

“Creo que cuando venís por primera vez te dan un numerito y después, cuando entrás, te hacen una [radiografía] panorámica y te dan un carnet para que después ya puedas sacar turno y venir como paciente”, agregó.

Bajos costos

Sobre los motivos que la llevaron a elegir la Facultad de Odontología de la UBA, Álvarez apuntó principalmente a la cuestión económica: “Dicen que, aunque no es gratis, pagás bastante menos que en un consultorio privado. Hay cosas que por la obra social o la prepaga no te cubren o salen carísimas, y acá supuestamente sale menos”. En su caso, detalló que consultaba por “una corona” y agregó que “hay mucha diferencia entre el privado y acá; lo mismo pasa con los brackets, sobre todo para los niños, que salen bastante”.

Desde ayer, lunes 5 de enero, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires mantuvo abierto su hospital odontológico, en el que atienden profesores y estudiantes avanzados de esa carrera.

El equipo de atención al público alcanza a más de 500 docentes y profesionales Santiago Oroz

En un contexto de creciente demanda y dificultades en el sistema de cobertura odontológica, la institución decidió sostener la atención durante enero y febrero de 2026, en tres turnos -mañana, tarde y noche-. Según explicaron desde la UBA, la iniciativa apunta a asegurar la continuidad de la atención, ampliar la oferta de servicios y aliviar la sobrecarga que suele concentrarse a comienzos del año.

Durante este período estival, se realizan atenciones clínicas con turnos por la mañana, la tarde y la noche, con 300 equipos odontológicos que funcionan en simultáneo. Más de 500 docentes y profesionales están a cargo de los tratamientos que se brindan.

Según informó la Facultad de Odontología, la medida fue adoptada tras un proceso de consenso con los equipos docentes, administrativos y profesionales, y busca no solo garantizar la continuidad de los tratamientos en curso, sino también descomprimir el flujo de pacientes, que suele incrementarse de manera significativa durante marzo.