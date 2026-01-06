Un abogado que estuvo en la audiencia de Maduro en Nueva York reveló el clima que se vivió dentro: “Entró rozagante”

Este lunes se vivió un hecho histórico: el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció por primera vez ante la Justicia de Estados Unidos, en Manhattan, Nueva York. El abogado Nizar El Fakih estuvo presente en la sala y fue uno de los testigos que vio al líder bolivariano encadenado y con uniforme presidiario. En diálogo con LN+, aseguró que “fue una audiencia mucho más larga de lo previsto”.

Nizar El Fakih, abogado

“Maduro entró a la sala con una actitud rozagante, deseándole feliz año a todos los presentes”, relató El Fakih. Según el abogado de origen venezolano, “este tipo de audiencias son protocolares: se identifica al acusado y se leen sus derechos. No duran más que 20 minutos, pero en esta ocasión se extendió por casi una hora y media”.

Al momento de argumentar esa duración, El Fakih justificó: “Por las tensiones que tuvieron lugar en la sala”.

El abogado Nizar El Fakih

Una muestra de autoridad

Otra de las actitudes resaltadas por El Fakih fue el comportamiento del líder del tribunal. "El juez impuso su autoridad durante toda la jornada. Fue muy determinante al momento de pedirla a Maduro que se comportase", subrayó.

“Por esto, al momento de retirarse de la sala, esa actitud vistosa que tenía el expresidente venezolano, cesó”, añadió.

Así lució Maduro al momento de ser juzgado según una ilustración de la sala

La botellita de agua y los presos políticos

A partir de su experiencia litigante en Venezuela, El Fakih resaltó: “A mí me tocó ver de primera mano el juzgamiento a un preso político. Algo que antes era costumbre en mi país, pero ya no".

“En esa época, cuando un preso político era juzgado, lo primero que pedía al ingresar en la sala era una botellita de agua, porque en muchos casos llevaban días sin hidratarse”, graficó.

Por otro lado, el letrado detalló que, al momento de defender a un acusado de esa categoría, el acceso al expediente era una misión imposible. “Recién lo podías leer minutos antes de la audiencia. En muchos casos, los mismos imputados no sabían de qué se les acusaba”, resaltó El Fakih.

Amnesia internacional

El juzgamiento a Maduro en Nueva York envalentonó a muchos referentes políticos y sociales a reclamar la falta de apego al derecho internacional. Sobre estos, el abogado dijo: “A quienes dicen que deben juzgar a Maduro en una corte internacional, yo les preguntaría: ¿Por qué no se preocupaban por el derecho internacional hace unos años atrás, cuando la debacle en Venezuela ya estaba presente?“.

“Parece que, en este momento nadie piensa en los ocho millones de venezolanos que tuvieron que irse del país. Porque eso también fue una violación al derecho internacional”, concluyó El Fakih.