Chile: más de 200 familias argentinas denunciaron que fueron estafadas con alojamientos falsos

Más de 200 familias argentinas denunciaron haber sido víctimas de una estafa en Reñaca, Chile, tras contratar un alojamiento con lujosas instalaciones y ubicado en una excéntrica zona del reconocido balneario. El mismo se promocionaba a través de redes sociales con una apariencia completamente profesional. La persona señalada utilizaba una cuenta falsa y suplantó la identidad de un lugar real “Holiday Reñaca”, ubicado en calle Angamos al 367.

El sitio y los perfiles ofrecían servicios de hospedaje en esta zona, uno de los lugares turísticos más elegidos por los argentinos durante la temporada de verano por su amplia gastronomía y sus playas con agua color turquesa. Además hablaban de precios promocionales, atención permanente y enlaces a plataformas de reservas como Booking, lo que generó confianza entre los turistas argentinos.

La página web falsa tenía links a conocidas aplicaciones de reservas.

La metodología incluía la suplantación de identidad de un administrador real de propiedades en la zona, cuyos datos y fotos fueron reproducidos sin autorización para dar mayor credibilidad a la oferta.

@holiday.renaca Se viene el 2026. Si vienes a Reñaca, reserva con tiempo en nuestra web o Booking.com www.holidayrenaca.com ♬ sonido original - Holiday Reñaca

Entre los afectados hay turistas de distintas provincias argentinas. Ignacio Almenara, de Mendoza, contó que pagó más de 1,3 millones de pesos chilenos por la reserva tras acceder a un supuesto descuento, mientras que otros viajeros que arribaron a Reñaca se encontraron con que sus alojamientos nunca habían sido reservados ni existían disponibilidad alguna.

Sergio González, otra de las personas estafadas proveniente de Santiago de Estero, señaló al noticiario 24 Horas: “Llegamos y nos dijeron que no había disponibilidad, ahí entendimos que era una estafa (...) sentimos una impotencia total, porque uno confía en hacer con tiempo todas las reservas y cae con esto”.

La agente inmobiliaria Valentina Funes, oriunda de Mendoza pero radicada en Chile, ayudó a varias familias a encontrar alojamiento de emergencia y estimó que el número de familias afectadas sería superior a 200. “Empezó a llegar gente y gente desesperada. Por los que nos contactaron directamente y los que nos hemos encontrado en la calle, calculamos al menos 200 familias afectadas”, afirmó al mismo medio.

Cómo operaba el fraude

La maniobra delictiva consistía en generar perfiles y un sitio web que imitaban a un complejo turístico real. A través de estos canales, se recibían pagos anticipados, en muchos casos por transferencia o enlaces que parecían legítimos, e incluso había un sello de verificación en WhatsApp que daba la falsa impresión de que se trataba de una empresa formal.

Los turistas, al llegar al destino, se encontraron con que los departamentos ofrecidos no estaban disponibles para alquiler, lo que provocó malestar y denuncias en ambas orillas de la Cordillera.

En un informe del diario 24 Horas, el propietario de los inmuebles cuya identidad fue usurpada, Egon Pfaff, se vio obligado a avisar a través de plataformas de reserva que sus propiedades no se alquilan por fuera de los canales oficiales, para intentar evitar que más personas cayeran en la estafa.

La advertencia que dejó Pfaff en la plataforma Booking para promocionar sus alojamientos que son reales.

“En todas las imágenes coloqué un mensaje que dice ‘Atención, tengan cuidado con esta página. Este departamento solo se arrienda por Booking y por mensajes directos conmigo’”, explicó.

El descargo

Desde la plataforma donde operaba el supuesto “Holiday Reñaca” se publicó un mensaje de disculpas atribuido a la persona responsable, en el que reconoce la estafa, el daño causado y asegura que “deberá pagar en algún momento”.

El mensaje del acusado de estafa en Reñaca.

“Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño y pido perdón por ello, sé que deberé pagar en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mí este fin de año sabiendo lo que hice, será amargo. Solo quiero que sepan que sinceramente lo siento, no tuve elección”, dice el texto publicado.

Tras ese mensaje, la página dejó de funcionar.