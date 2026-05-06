En reuniones con dirigentes políticos, la Iglesia insistió en la necesidad de favorecer el diálogo con todos los sectores

El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, mantuvo este miércoles reuniones con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y con los intendentes bonaerenses Mariel Fernández (Moreno), Fernando Espinosa (La Matanza), Ariel Sujarchuk (Escobar), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), entre otros, como parte de la vocación de la Iglesia por “favorecer el encuentro y el entendimiento” entre distintos sectores políticos y sociales.

La agenda de reuniones de Colombo, cuya finalidad es “promover el diálogo constructivo y tender puentes con la sociedad en sus diversos ámbitos”, se completó con un encuentro con la diputada nacional Juliana Santillán (La Libertad Avanza-Buenos Aires), que preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja.

El encuentro de monseñor Marcelo Colombo con Jorge Macri Prensa

Así, la Iglesia dio un paso en favor de la apertura al diálogo con todos los sectores políticos, en momentos en que predominan las crispaciones y enfrentamientos en el país.

El encuentro con referentes del peronismo bonaerense incluyó a Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura del gobierno de Axel Kicillof, al exintendente de Ituzaingó Alberto Descalzo y Roberto Álvarez, integrante de la mesa directiva de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip).

“Compartimos la preocupación por la aceleración de la crisis en los últimos 60 días. Estamos viviendo un megaendeudamiento de las familias, violencia intrafamiliar, miedo a perder el trabajo y multiempleo”, declaró Katopodis, al concluir la reunión.

Los encuentros transcurrieron en un clima de cordialidad y apertura. Y se buscó consolidar espacios de intercambio que permitan “tender puentes y generar instancias de cooperación” frente a los desafíos actuales.

Según trascendió, las reuniones fueron pedidas por separado por los dirigentes políticos, dos semanas después de la misa presidida por monseñor Colombo en la Basílica de Luján, a un año del fallecimiento del papa Francisco. En esa ocasión, la nota distintiva fue la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien desistió de concurrir al santuario mariano nacional para no compartir el encuentro con figuras cuestionadas de su propio gobierno, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Conferencia Episcopal Argentina destacó que estas reuniones se inscriben en la misión de la Iglesia de promover una cultura del diálogo, entendida como herramienta esencial para la construcción del bien común y el fortalecimiento del tejido social.

En una misa celebrada hace pocos días en La Matanza, el arzobispo Colombo pidió “no acostumbrarse a la violencia, ni a naturalizar el descarte y la exclusión”. Y, en otro reciente pronunciamiento, el presidente del Episcopado revalorizó la búsqueda del diálogo y la convivencia política, al cuestionar el estilo agresivo que domina desde hace un tiempo el escenario político en el país.

La diputada nacional libertaria Juliana Santillán con monseñor Colombo Prensa

“¡Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor! Se torna peligroso acentuar la culpa ajena para proclamar la propia inocencia y justificar una agresión indeterminada. Debemos renunciar a todo tipo de violencia, sabiendo que su espiral comienza con el discurso y escala hacia la acción. No podemos naturalizar la violencia en las redes sociales, en nuestros barrios, en el Congreso de la Nación”, expresó la Iglesia en un documento de la comisión permanente del Episcopado, en marzo último.

En palabras del papa León XIV, monseñor Colombo invitó en aquella oportunidad a “desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias”.

La visión de los políticos

Tras la reunión con el titular del Episcopado, el ministro bonaerense Katopodis dijo que se necesita “fortalecer una red para sostener a la gente en nuestros barrios, a la clase media que está al borde del colapso”. Y criticó al gobierno de Javier Milei , al señalar que “está encerrado, desconectado y sin reacción”.

“No hay plan de salida y lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones, los municipios con un esfuerzo tremendo”, describió el ministro de Kicillof.