Mendoza: denuncian que integrantes de una congregación religiosa vandalizaron una reserva natural

MENDOZA.- La historia de las primeras pintadas de “turistas vándalos” ocurridas en julio pasado en esta provincia, con sanciones a los responsables, llegó a su fin. Sin embargo, ahora, apareció un segundo hecho, en otro sitio icónico de este distrito. Así, de los ataques con aerosoles durante las vacaciones de invierno al patrimonio natural en Potrerillos, que terminó con una millonaria multa y trabajos comunitarios, se pasó en las últimas horas a un hecho de vandalismo en rocas y postes del emblemático Manzano Histórico, en el Valle de Uco, considerado reserva natural. ¿Los autores? Integrantes de la reconocida congregación religiosa El Verbo Encarnado, durante una caminata por la zona.

Las pintadas fueron dejadas por integrantes de la congregación El Verbo Encarnado Gentileza

De acuerdo a las fuentes consultadas por LA NACION, luego de reconocer el hecho y ofrecer la reparación del daño ocasionado a comienzos de este mes, la organización ya se encuentra bajo proceso administrativo y, en las próximas horas, se sumará una causa en la Justicia Contravencional, por lo que recibiría dos sanciones, que entre ambas sumarían al menos los tres millones de pesos. Esto, al tener en cuenta ambos procedimientos. Así, la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente y Energía de Mendoza evalúa una sanción mínima de 840.000 pesos, de acuerdo con la ley N°6045; en tanto, el fuero Contravencional dispondría de una multa mínima de dos millones de pesos, por infracción a los artículos 117 y 138 quater del Código Contravencional.

De ahí, se parte como base para aplicar el monto que deberá desembolsar la entidad católica, por lo que el “castigo” puede superar ampliamente esa cifra inicial. De todas maneras, se aguarda también el descargo que hará la institución, que ya expresó su intención de reparar el daño ocasionada en el espacio natural mendocino, donde dejaron inscriptas, en color rojo, las iniciales CE, que harían alusión al Campamento Educativo, como forma de señalización, y varias flechas que indicaban la orientación del camino a seguir. Más allá de esto, ambas dependencias oficiales indicaron a LA NACION que recibirán una sanción económica.

"CE", son las siglas que pintaron para indicar un Campamento Educativo Gentileza

“Aunque tengan la voluntad de limpiar, no lo pueden hacer por encontrarse bajo proceso. Ahora, una vez concluido el estudio técnico, se tomará una determinación de la sanción monetaria que les corresponde”, explicaron a este medio voceros del gobierno provincial. Del mismo modo, en la Justicia mendocina indicaron a LA NACION que el caso ya está bajo estudio, por infringir la normativa vigente, aunque todavía no reciben la notificación del Ministerio de Ambiente para abrir el expediente.

“Ya se elevó el acta a Fiscalía Ambiental, para que determine si se trata de una contravención y realice las actuaciones pertinentes. En el caso de Áreas Protegidas, el sector legal está definiendo los montos de la multa, que tiene como mínimo un importe que supera los 800.000 pesos”, señalaron a este medio desde el Ministerio de Ambiente, en referencia a la ley N°6045, de protección de la flora y fauna silvestre, reservas naturales, parques provinciales, monumentos naturales y paisajes protegidos.

Por el hecho, los responsables podrían pagar una multa de más de dos millones de pesos Gentileza

Por su parte, en los tribunales locales, aguardan el ingreso del acta de infracción para proceder a la actuación formal. Por estas horas, se evalúa la aplicación de ambos artículos del Código Contravencional. El 138 quater, contempla sanciones a quien “produjere una degradación ambiental no autorizada sobre el Piedemonte”. Así, para este tipo de hechos se prevé una multa de 5000 a 50.000 Unidad Fiscales (UF), que tiene cada una un valor de 420 pesos, lo que representa en montos reales una suma que va de $2.100.000 a $21.000.000, además de hasta 10 días de arresto. En tanto, el artículo 117, referido a la protección de bienes públicos, para quienes manchen o fijen leyendas, prevé una multa desde 900 UF hasta 1200 UF o arresto desde nueve días hasta doce 12 días y 20 días de trabajo comunitario.

El antecendente

Con hidrolavadoras, limpiaron las pintadas que turistas bonaerenses dejaron en el Dique Potrerillos

Vale recordar lo que pasó en pleno receso escolar, cuando un grupo de adultos mayores, de visita en la provincia, realizó las pintadas sobre varias piedras de la famosa localidad montañosa de Potrerillos, las cuales fueron limpiadas en un operativo especial comandado por la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, que tuvo un costo superior a los 2,3 millones de pesos. Los turistas bonaerenses, de acuerdo al Código Contravencional, fueron obligados a desembolsar más de dos millones de pesos, el monto mínimo, y realizar tareas de limpieza en el municipio de Carlos Casares.