Meteorología: una app oficial envía alertas a la población ante fenómenos de alto impacto y luego sumará un “Waze del tiempo”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su propia aplicación para teléfonos móviles. De este modo, aquellos que se encuentren o estén próximos a ingresar al territorio argentino podrán contar con información precisa sobre el clima. La app brinda información sobre el estado del tiempo, el pronóstico de los próximos tres días y, a diferencia de otras herramientas similares, cuenta con el sistema de alerta temprana para notificar eventos de alto impacto en todo el territorio: la advertencia llegará a los usuarios que se encuentren en la zona de riesgo. Las pruebas con esta aplicación comenzaron en enero y ya se hicieron 20.000 descargas a través de los sistemas IOS, Google Play o Android.

“Era una demanda que teníamos por parte de la sociedad y estamos muy felices de presentarla. La mayor parte de nuestras decisiones diarias las tomamos en función del tiempo meteorológico y esta app llegó para marcar la diferencia, proveyendo información oficial, de calidad, precisa y actualizada”, señaló Celeste Saulo, la directora del SMN.

La aplicación brinda la posibilidad de ver automáticamente la información del lugar donde se encuentre el dispositivo móvil o guardar varias ciudades como favoritas para acceder rápidamente a los datos. Por supuesto, toda la información se toma de los datos del tiempo de la red oficial de estaciones meteorológicas del SMN.

“Da el estado actual del tiempo. Muestra la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la visibilidad, la velocidad del viento y entrega un porcentaje sobre la probabilidad de precipitaciones. A diferencia de otras aplicaciones, nosotros informamos de dónde se sacó esa medición, para que cada uno pueda evaluar si ese dato es relevante o no. Porque tal vez nos encontramos a muchos kilómetros de distancia desde donde se tomó la medición”, describió Saulo.

Alertas de “corto plazo”

Otro de los diferenciales que ofrece la aplicación del SMN son los avisos de “corto plazo”. Para ello, los expertos del SMN analizan las imágenes de los radares y cuando se aproxima, por ejemplo, una tormenta importante, emiten una alerta para los usuarios presentes en las zonas que se verán afectadas.

“Nuestros especialistas están atentos a los radares y, de ser necesario, emiten alertas que durarán un máximo de tres horas. Se delimitará en el mapa que ofrece la app una zona que mostrará los partidos afectados. Sin embargo, hay áreas de la Argentina donde no hay radares y allí no se podrán dar estos avisos. Mientras que en el caso de las alertas tempranas, se utilizará un rango de tres días y se notificarán eventos como el viento zonda. No hay otra aplicación que muestre eso”, detalló Saulo.

Una cuestión a destacar es que las alertas variarán, según su peligrosidad, de amarillo a naranja o rojo. El nivel de peligro se ajustará según la zona específica; para determinarlo, se reunieron con efectivos de Defensa Civil y bomberos de todo el país.

“Los umbrales de riesgo de amarillo, naranja o rojo van a variar según el impacto que el fenómeno puede tener en la gente. Esto fue trabajado con Defensa Civil y los bomberos de todo nuestro país. Por eso, lo que brinda la aplicación no es solo con información meteorológica, sino que hay una evaluación aún más profunda sobre el impacto que los fenómenos tienen en cada región. No es lo mismo que caigan 100 milímetros de lluvia en Resistencia a que caigan en Comodoro Rivadavia. Esto es un diferencial único”, destacó Saulo.

Esta versión de la app será la primera; en sus próximas actualizaciones incorporará más funcionalidades. La más destacada será la posibilidad de formar una especie de “Waze del tiempo”, en donde todos los usuarios podrían informar el estado del clima. Eso permitirá conocer el estado del tiempo en lugares donde el SMN no tiene cobertura y también les dará la posibilidad a los meteorólogos de corroborar si un pronóstico emitido fue acertado o no.

“Habrá un reporte ciudadano. Si una persona está en un lugar donde el SMN no tiene cobertura y puede dar un reporte sobre cómo está el clima, sería una información importante. Es, además, una manera de solidarizar el conocimiento y nos da la posibilidad de agrupar esa información. También nos daría la ventaja de que podríamos verificar nuestros pronósticos. Yo lo denomino ciencia ciudadana. Nos queremos aproximar lo más posible a la sociedad a la cual le brindamos el servicio”, indicó Saulo.