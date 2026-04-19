Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y nevadas para este domingo 19 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y nevadas para este domingo 19 de abril. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que habrá 15 provincias afectadas por los avisos y que en algunos casos implicarán la posible presencia de fenómenos que pueden ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas rige en el este de Santiago del Estero, el sudoeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. En esas áreas se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Además, se estiman acumulados de lluvia entre 60 y 100 mm, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 19 de abril SMN

A su vez, la alerta amarilla por tormentas alcanza al noroeste de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, San Luis, el este de Mendoza, el sur de La Rioja, Córdoba, el norte de Santa Fe, el oeste de Santiago del Estero, el este de Catamarca, Tucumán, el este de Salta, el oeste de Formosa y Chaco. En estas zonas se esperan lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, también con actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 30 y 70 mm.

Además, rige una alerta amarilla por lluvias en el noroeste de Neuquén y en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, particularmente en el territorio de las Islas Malvinas. Allí se esperan precipitaciones de entre 10 y 20 mm, que podrían ser superadas localmente, con posibilidad de presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas elevadas del norte neuquino.

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas en el sudoeste de Mendoza. En esa región se prevén nevadas persistentes, con acumulaciones estimadas entre 15 y 40 centímetros, aunque podrían superarse en algunos sectores. En zonas más bajas, las precipitaciones podrían darse en forma de lluvia o una mezcla de lluvia y nieve.

Rige una alerta por lluvias en dos provincias de la Argentina Ricardo Pristupluk

Frente a la alerta naranja por tormentas, el organismo recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantener la calma, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas. También sugiere desconectar los electrodomésticos si ingresa agua, alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y preparar un kit de emergencia con elementos básicos.

En el caso de las alertas amarillas por lluvias, se aconseja evitar salir, no sacar la basura para no obstruir desagües, limpiar sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua en las viviendas.

Por su parte, ante las nevadas, el SMN recomienda evitar la circulación, utilizar vehículos preparados para hielo y nieve en caso de ser necesario, revisar techos y desagües, ventilar los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y contar con provisiones básicas y un kit de emergencia.

El tiempo en CABA

Para este domingo, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires alcanzará una máxima de 26°C y una mínima de 18°C. Se prevé que el cielo esté mayormente nublado por la mañana, nublado durante el mediodía y la tarde, y nuevamente mayormente nublado hacia la noche. Durante toda la jornada habrá un 10% de probabilidad de precipitación, mientras que por la noche se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora. Para el lunes, en tanto, se anticipan precipitaciones desde el mediodía en adelante.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, se espera un escenario similar, con una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 15°C. El cielo estará mayormente nublado por la mañana, nublado durante el mediodía y la tarde, y otra vez mayormente nublado hacia la noche. Para el lunes se prevé un descenso de la temperatura y hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones desde el mediodía.

En tano, el SMN indicó que en Córdoba la temperatura oscilará entre los 23°C y 18°C; en Tucumán, entre 25°C y 18°C; en Santa Fe, entre 25°C y 18°C; en Entre Ríos, entre 25°C y 17°C; en Jujuy, entre 24°C y 16°C; en Salta, entre 24°C y 16°C; y en Misiones, entre 30°C y 18°C.

Asimismo, en La Rioja se prevén valores entre 26°C y 19°C; en Santiago del Estero, entre 27°C y 21°C; en San Luis, entre 17°C y 12°C; en San Juan, entre 19°C y 12°C; en Mendoza, entre 17°C y 11°C; en Río Negro, entre 19°C y 9°C; en Chubut, entre 16°C y 7°C; y en Santa Cruz, entre 11°C y 2°C.