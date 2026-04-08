“¿Mi hijo aprendió lo que tenía que aprender?" Lanzan un test para medirlo

Es una de las grandes deudas del sistema educativo, tal vez, la más invisibilizada, cuando se muestra una radiografía a nivel nacional de los aprendizajes: “¿Y cuánto sabe realmente mi hijo? ¿Se encuentra entre aquellos que tuvieron un mejor rendimiento, o por el contrario, está entre los estudiantes que no pudieron resolver operaciones básicas o comprender un texto sencillo? Justamente, porque las evaluaciones estandarizadas o internacionales, que año a año siguen ubicando a los chicos argentinos entre los que más desafíos presentan, esa fotografía, diseñada para evaluar no a los estudiantes sino al sistema educativo, no permiten una retroalimentación para las familias, ya que en general es anónima. Ahora, a partir de una herramienta que diseñaron los especialistas de Coalición por la Educación, los padres van a poder tener una radiografía de su propio hijo, ya que podrán detectar en qué nivel se encuentra con respecto a los aprendizajes fundamentales que se esperan de él o de ella para esa determinada etapa .

“¿Qué tienen que aprender los chicos en la primaria? Test para medir sus logros”, es lo primero que se lee cuando se entra a la página www.logrosporgrado.com.ar . Se trata de una guía que se llama #HaceLaPrueba, que le permite a los padres, ingresar a la web, desde donde podrán completar un formulario específico para cada grado de la primaria.

Qué es y cómo funciona la prueba PISA Archivo

Deberán hacer el test on line, junto con sus hijos, de manera de ir completando las preguntas que ellos dan. Al finalizar, el sistema arrojará una evaluación, de manera que los padres sabrán si sus hijos están incorporando los aprendizajes esperables para ese nivel, o si por el contrario están por debajo. Esto, explican los impulsores de la iniciativa, les permitirá a las familias entablar un diálogo con información certera con el colegio y con los docentes, sobre los aprendizajes de sus hijos.

“Al terminar el año escolar, en muchas familias surge la misma pregunta: ¿mi hijo aprendió lo que tenía que aprender? La respuesta no siempre es fácil de obtener. Aunque las evaluaciones internacionales ubican sistemáticamente a la Argentina entre los países con peores resultados en comprensión lectora y matemática, la mayoría de las familias lo vive como una realidad lejana: el país puede estar en los últimos puestos, pero “mi hijo tiene buen nivel”. Esta brecha entre los resultados del sistema y la percepción de cada familia no es casualidad: los criterios de evaluación escolar suelen ser difíciles de interpretar, y la experiencia educativa de los propios padres poco tiene que ver con la de sus hijos hoy”, señala un comunicado de Coalición por la Educación, en el lanzamiento de la plataforma.

Para responder esa pregunta de manera concreta, explican, lanzaron Logros por Grado: “es una herramienta digital, gratuita y de acceso libre, que permite a cualquier familia evaluar las habilidades fundamentales de sus hijos en la escuela primaria”, agregan.

La Coalición por la Educación en Argentina es un espacio creado en junio de 2022 por expertos, pedagogos, representantes de diferentes organizaciones sociales y padres, en respuesta a la crisis educativa tras la pandemia, con el objetivo de convertir el diagnóstico en acciones. Busca generar un espacio de debate y propuestas concretas para mejorar la calidad educativa, centrando los esfuerzos en la alfabetización, la presencialidad, la revalorización de la docencia y de la educación pública. Entre sus referentes figuran Guillermina Tiramonti, Manuel Álvarez Trongé, Juan José Llach, Inés Aguerrondo, Susana Decibe, Gustavo Zorzoli y cuentan con Padres Organizados, entre otros.

“La iniciativa surgió dentro de la Coalición por la Educación y formamos un grupo con pedagogos especialistas en alfabetización aquí en matemática para discutir la cuestión de que la familia en general no tiene herramientas para saber si sus hijos han alcanzado los objetivos que proponen los diseños curriculares y se han apropiado de los conocimientos básicos”, explica Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires a LA NACION.

“Así surgió la idea de armar una herramienta digital lo más sencillo posible que posibilite que la familia implemente una pequeña prueba con situaciones y problemas que le den o devuelvan el nivel logrado por su hijo por su hija de acuerdo con el grado último que hayan finalizado Último que hayan finalizado de la escuela primaria”, agrega.

¿Cómo funciona?

Ingresando a plataforma, los padres seleccionan el último grado completado por su hijo y responden un cuestionario sobre su desempeño en Lengua y Matemática. Es decir, si actualmente están en tercer grado, por ejemplo, deberán ingresar al cuestionario de segundo grado. Los cuestionarios fueron elaborados por especialistas en cada disciplina, se explica. En pocos minutos, el sistema devuelve un resultado indicativo del nivel alcanzado, que puede ir de alto, medio a bajo, que puede ser un punto de partida valioso para conversar con la escuela y sus docentes, explican desde la Coalición por la Educación.

Si el puntaje alcanzado es alto en lectura y escritura, el sistema arrojará el siguiente mensaje o uno similar: “Alto ¡Muy Bien! Corresponde a 6 o más respuestas afirmativas “Sí”. Su rendimiento en Lectura y Escritura está en el nivel esperado. Puedes intentar medir sus logros en el grado que está cursando actualmente para ver si ya muestra avances”. Si el puntaje es bajo en Matemática, el mensaje será algo así: “Bajo. ¡Insuficiente! Corresponde a 9 o menos respuestas correctas (sobre un total de 18). Su rendimiento en Matemática NO está a la altura de los logros esperados para este nivel. Puedes intentar medir sus logros en el grado anterior, para testear si le faltan aprendizajes previos”.

Los impulsores de la iniciativa aclaran que “Logros por Grado” no reemplaza la evaluación docente ni pretende ser un diagnóstico definitivo. “Su objetivo es más simple y más urgente: devolverles a las familias una referencia clara sobre los aprendizajes de sus hijos, en un lenguaje que todos podemos entender”, dice el comunicado.

Zorzoli agrega: “Armamos un dispositivo para lengua y otro para matemáticas que recorre los contenidos fundamentales de primero a séptimo grado e hicimos evaluaciones para que la familia pueda diagnosticar la situación de su hijo y le permita tomar conciencia de los avances e incluso las dificultades que tiene este niño o niña en su escolaridad. Y así pueda encarar un trabajo con la escuela. Siempre la toma de decisiones informada es muy importante y más efectiva”.