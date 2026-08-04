“Mi hijo tomó lavandina”: qué hacer en una urgencia en casa y el mito que suele empeorar el cuadro

El médico Jorge Tartaglione explicó qué se debe hacer si un adulto o un niño ingiere lavandina de manera accidental. Durante un informe presentado en LN+, advirtió que no hay que provocar el vómito ni tomar leche, dos prácticas que suelen asociarse erróneamente con esta clase de intoxicaciones.

Según indicó el especialista, la primera medida debe ser enjuagar la boca sin tragar el agua, escupirla y comunicarse de inmediato con un centro de toxicología. Mientras llega la asistencia, la persona no debe ingerir ninguna sustancia sin indicación profesional.

Tartaglione también puso el foco en la prevención y pidió mantener separados los alimentos y productos de limpieza. En especial, advirtió sobre el peligro de guardar lavandina en botellas originalmente destinadas a bebidas.

Tartaglione - mito del dia: si un chico toma lavandina, ¿hay que provocarle el vomito?

Por qué no se debe provocar el vómito

Ante una ingestión accidental de lavandina, una reacción habitual puede ser intentar expulsar el producto mediante el vómito. Tartaglione señaló que esa conducta es incorrecta y puede agravar la irritación.

“Ni tomar leche ni provocarte el vómito, jamás. No te provoques el vómito porque lo irritás mucho más”, advirtió.

Al volver desde el estómago, el producto ingerido atraviesa nuevamente la garganta y la boca, por lo que puede aumentar el contacto con las zonas afectadas. Por ese motivo, el médico insistió en que no se debe inducir el vómito.

Tampoco recomendó realizar un lavado de estómago por cuenta propia. La evaluación y las medidas posteriores deben quedar a cargo de los profesionales que atiendan la emergencia.

El médico insistió en no dejar productos de limpieza junto a alimentos

Por qué la leche no neutraliza la lavandina

Otra de las prácticas mencionadas durante el informe fue tomar leche con la intención de contrarrestar los efectos del producto. El especialista rechazó esa posibilidad.

“La leche no neutraliza el cloro. Es muy importante”, remarcó Tartaglione después de escuchar el testimonio sobre una persona que había bebido lavandina almacenada por error en una botella de bebida.

De esta manera, tanto la leche como cualquier otro líquido o preparación casera deben evitarse, salvo que su consumo sea indicado expresamente por un profesional o un centro especializado en toxicología.

El médico pidió no aplicar remedios domésticos ni improvisar tratamientos, ya que la conducta adecuada puede depender del producto, la cantidad ingerida y las características de la persona afectada.

Tartaglione remarcó que la leche no neutraliza al cloro Foto: FreeP¡CK

Qué hacer inmediatamente

Tartaglione indicó que el primer paso consiste en retirar los restos que puedan haber quedado en la boca. “Inmediatamente te enjuagás, pero no tragás. Te enjuagás la boca, la escupís y llamás al 0800 de toxicología”, explicó.

“Lo primero que tenés que hacer es llamar. Mientras viene la asistencia, nada”, sintetizó el especialista.