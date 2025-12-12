“Mi resumen 2025″: descubrí cómo fue tu año en LA NACION
Los suscriptores de LA NACION podrán acceder nuevamente este año a una experiencia digital completamente personalizada: “Mi resumen 2025″, un sitio exclusivo que condensa lo más relevante de su recorrido como lectores a lo largo del año. Se trata de una propuesta especial, creada para cerrar el 2025 con una mirada única y hecha a medida de cada usuario.
En esta plataforma interactiva, cada suscriptor descubrirá qué tipo de lector es, cuáles fueron las secciones que más visitó, sus autores preferidos y los contenidos que más lo marcaron. Además, la experiencia destaca los hitos informativos del año y permite revivir aquellos momentos que definieron la agenda nacional e internacional.
El recorrido no solo es informativo, sino también participativo. Cada usuario podrá compartir sus resultados en las redes sociales y sumarse a una conversación colectiva en la que los lectores muestran su propio mapa anual de intereses, hábitos y descubrimientos dentro de LA NACION.
Para completar la experiencia, el "Mi resumen 2025″ incluye un saludo especial del director de Contenidos, José Del Rio, dedicado exclusivamente a los suscriptores. Un mensaje de agradecimiento y cercanía que subraya el valor de esta comunidad y la importancia de quienes acompañan día a día a los hacedores de LA NACION.