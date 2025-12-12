“Mi resumen 2025″: descubrí cómo fue tu año en LA NACION

Los suscriptores de LA NACION podrán acceder nuevamente este año a una experiencia digital completamente personalizada: “Mi resumen 2025″, un sitio exclusivo que condensa lo más relevante de su recorrido como lectores a lo largo del año. Se trata de una propuesta especial, creada para cerrar el 2025 con una mirada única y hecha a medida de cada usuario.

En esta plataforma interactiva, cada suscriptor descubrirá qué tipo de lector es, cuáles fueron las secciones que más visitó, sus autores preferidos y los contenidos que más lo marcaron. Además, la experiencia destaca los hitos informativos del año y permite revivir aquellos momentos que definieron la agenda nacional e internacional.

El sitio invita a los suscriptores a revivir su año en LA NACION

El recorrido no solo es informativo, sino también participativo. Cada usuario podrá compartir sus resultados en las redes sociales y sumarse a una conversación colectiva en la que los lectores muestran su propio mapa anual de intereses, hábitos y descubrimientos dentro de LA NACION.

Cada usuario podrá compartir sus resultados en las redes sociales

Para completar la experiencia, el "Mi resumen 2025″ incluye un saludo especial del director de Contenidos, José Del Rio, dedicado exclusivamente a los suscriptores. Un mensaje de agradecimiento y cercanía que subraya el valor de esta comunidad y la importancia de quienes acompañan día a día a los hacedores de LA NACION.