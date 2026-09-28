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Milei negó que la economía del país esté en recesión; los pagos con QR crecieron 67% en un año

Además, extienden la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049; OpenAI vuelve a frenar el entrenamiento de sus modelos; Boca le dio vuelta el partido a Racing: perdía 2 a 0 y ganó 3 a 2. Estas son las noticias de la mañana del lunes 28 de septiembre de 2026

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Milei negó que haya una recesión y cuestionó los datos de actividad económica
Milei negó que haya una recesión y cuestionó los datos de actividad económica

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

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