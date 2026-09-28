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Milei negó que la economía del país esté en recesión; los pagos con QR crecieron 67% en un año
Además, extienden la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049; OpenAI vuelve a frenar el entrenamiento de sus modelos; Boca le dio vuelta el partido a Racing: perdía 2 a 0 y ganó 3 a 2. Estas son las noticias de la mañana del lunes 28 de septiembre de 2026
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LA NACION
- Milei negó que haya una recesión y cuestionó los datos de actividad económica. “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”, dijo el mandatario para relativizar los últimos datos publicados por el Estimador Mensual de Actividad Económica que elabora el Indec. Consideró que la economía atraviesa “muchos cambios estructurales”. “Estamos en niveles máximos de PBI”, dijo Milei y proyectó “4 años de crecimiento”.
- El Gobierno acordó extender la concesión de Aeropuertos Argentina a cambio de nuevas inversiones. El nuevo plazo llegará hasta 2049 y podría ampliarse hasta 2056 si la empresa acredita que dispone de 600 millones de dólares para inversiones adicionales y cumple con las condiciones previstas para ejecutar las obras. La compañía, perteneciente a un holding de Eduardo Eurnekian, opera la red desde 1998.
- El pago con QR creció 67% en un año y cayó el uso de tarjetas. De acuerdo con un informe del Banco Central, aumentaron los pagos a través de este medio y las transferencias inmediatas. En paralelo, disminuyeron las operaciones con débito y crédito 8,4% y 9,2% respectivamente; también la extracción de dinero en efectivo.
- OpenAI frena el entrenamiento de sus modelos después de que actuaran de modo independiente otra vez. La empresa tomó la medida luego de incidentes que excedieron sus instrucciones. Se trata de la segunda pausa en tres meses. Los llamados a regular al sector también exponen intereses políticos y económicos antes de las esperadas salidas a la Bolsa.
- Boca le dio vuelta el partido a Racing por la Copa Argentina. La Academia lo ganaba 2 a 0 con goles de Lodico y Maravilla Martínez, pero gracias a Enner Valencia, que anotó 3 tantos, Boca revirtió el resultado en Rosario por los cuartos de final del torneo. De esta manera, el Xeneize se clasificó a las semifinales y va a jugar ante Banfield por un lugar en la final.
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