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Milei participará de un congreso de la FIA; la mora volvió a subir y las familias refinancian deudas a niveles récord
Además, la Iglesia lanza un llamado de atención al Gobierno por la morosidad de las familias; Estados Unidos atacó una isla iraní y Teherán respondió con misiles contra bases estadounidenses en Jordania; Mariano Navone le ganó a Djokovic en el US Open. Estas son las noticias de la mañana del lunes 31 de agosto de 2026
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LA NACION
- La mora volvió a subir en julio y las familias refinancian deudas a niveles récord. La irregularidad de los hogares aumentó del 12,7% al 12,9% y ya afecta a 5,9 millones de personas. La mitad de los morosos debe menos de 626.000 pesos. El saldo refinanciado alcanzó los 2,6 billones de pesos, según una consultora privada.
- La Iglesia lanza un llamado de atención al Gobierno por la morosidad de las familias. El titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, que viene de reunirse con el Papa, marcó la preocupación por la realidad de los hogares endeudados y pidió trabajar en una solución: “No se puede tener una mirada superficial y decir que no interesa”, dijo uno de los representantes más importantes de la Iglesia en el país.
- Javier Milei va a participar de un congreso de la FIA. El presidente va a encabezar la apertura del encuentro continental del organismo rector del automovilismo mundial, en medio de las negociaciones para el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina, con la participación de 32 clubes miembros de todo el continente. El Congreso Americano de la FIA, que se va a desarrollar en Buenos Aires hasta el 2 de septiembre, vuelve al país después de casi 15 años.
- Estados Unidos atacó una isla iraní y Teherán respondió con misiles contra bases estadounidenses en Jordania. La Guardia Revolucionaria afirmó que alcanzó las bases King Hussein y Al-Azraq. Fue en represalia por el bombardeo de Estados Unidos contra Larak, cerca del estrecho de Ormuz. Se trata del primer ataque estadounidense reconocido contra territorio iraní desde finales de julio.
- Mariano Navone le ganó a Djokovic en el US Open. El argentino de 25 años y 49.º en el ranking superó en 5 sets a Nole, de 39 años y número 5 del mundo, y se convirtió en el primer jugador en eliminar al serbio en la primera ronda de un Grand Slam en 20 años. Djokovic tuvo algunos problemas físicos y vomitó en pleno partido. Navone se enfrenta en la próxima ronda a Wawrinka o Berrettini.
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