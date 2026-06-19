Milei suma a Adorni al acto del Día de la Bandera; hubo récord histórico de exportaciones en mayo

Milei vuelve a respaldar a Adorni. El Presidente va a participar mañana del acto central por el Día de la Bandera en Rosario y va a estar acompañado por el Jefe de Gabinete, sostenido en el cargo, en medio de la presión del Congreso y del avance de la investigación en la Justicia por su patrimonio. También estará la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien decidió asistir a pesar de no haber sido invitada por Presidencia.

El Gobierno cerró la paritaria estatal con una suba del 6,6%. La Casa Rosada y el gremio mayoritario UPCN acordaron el aumento salarial dividido en tres tramos: 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, más un bono de $50.000 por única vez con carácter remunerativo. ATE, uno de los sindicatos más contrarios hacia la gestión de Milei, rechazó el ofrecimiento.

Hubo récord histórico de exportaciones y de saldo comercial en mayo. Según datos del Indec sobre el intercambio comercial argentino, las exportaciones de bienes alcanzaron un récord histórico en el quinto mes del año de US$9537 millones, lo que significa un incremento interanual del 34,4%. En el acumulado de enero a mayo, las ventas al exterior de bienes llegaron a US$40.359 millones con un incremento del 24,3% comparado con el mismo periodo de 2025.

Tim Payne, el futbolista que se hizo viral y sumó millones de seguidores en redes, anunció que va a jugar en el futbol paraguayo. El defensor de la selección de Nueva Zelanda confirmó que deja el Wellington Phoenix de su país para sumarse al Olimpia de Paraguay. “Bienvenido al decano, Tim. La historia está por comenzar”, posteó el club en sus redes.

Sigue la agenda mundial. Juegan la segunda fecha las selecciones de los grupos C y D. Desde las 16, Estados Unidos-Australia en Seattle. A las 19, Escocia-Marruecos en Boston. Más tarde, a las 21.30, Brasil-Haití en Filadelfia y luego a la medianoche Turquía-Paraguay en San Francisco.

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