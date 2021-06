Miocarditis por Covid-19: ¿De qué se trata la afección que tiene el futbolista Leonardo Ponzio?

Entre las secuelas o complicaciones que puede dejar el coronavirus se encuentra la miocarditis, como se le llama a la inflamación del músculo cardíaco. Es la afección que tiene el futbolista Leonardo Ponzio, que juega en River, y debe guardar reposo hasta recuperarse.

“El Covid-19 es una infección viral que, como cualquier otra, puede atacar a todo lo que es el aparato muscular. Y el músculo cardíaco no está ajeno a este proceso”, dice Gustavo Cerezo, cardiólogo y Jefe de prevención y medicina ambulatoria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). Según explica, es el mismo proceso por el cual en las gripes a uno le duelen los músculos.

Dependiendo de la gravedad de la infección por Covid, así como de la reacción del huésped, esta inflamación del corazón puede darse o no. Y también presentarse con o sin síntomas.

“Muchas veces no sabemos por qué un huésped responde con miocarditis, y tal vez el otro que está al lado infectado con la misma cepa no lo hace. También hay un montón de gente que tiene una pequeña replicación viral en el músculo cardíaco y ni se entera. Y no pasa nada. Otra gente desarrolla una de mayor magnitud”, dice Cerezo.

El principal síntoma que refieren los pacientes con miocarditis es la disnea, o la “falta de aire”. Muchas veces, esta viene acompañada de algún trastorno del ritmo cardíaco, como arritmias.

Síntomas moderados o severos

Lo que sucede es que, al estar muy inflamado, el músculo cardíaco no se contrae bien. Y esto causa alteraciones en el ritmo.

Esto le sucede, por lo general, a los pacientes que tienen síntomas moderados a severos. En los grados más agudos de infección se puede llegar a cierto grado de insuficiencia cardíaca.

La miocarditis se suele tratar con drogas que ayudan a que el músculo cardíaco se contraiga mejor. Eso, sumado al reposo, ayuda a esperar a que pase la inflamación.

“Hoy por hoy sabemos que la miocarditis no es tan frecuente y que se da entre un 2 y 5% de los infectados. Muchos de estos casos son subclínicos, o sea que no dan síntomas, y otros pueden dar dolor de pecho, palpitaciones y saturación exagerada ante esfuerzo físico”, dice el Dr. Mario Boskis, cardiólogo y coordinador de los consejos científicos de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). Según explica, la miocarditis puede producirse sin relación alguna a si la infección fue grave o leve.

¿Cómo se diagnostica la miocarditis? Típicamente se estudia con una ecografía del corazón. También se pueden sumar análisis de sangre.

Como la miocarditis puede darse sin síntomas, Boskis recomienda que los pacientes que hayan pasado por una infección de Covid realicen un chequeo médico clínico y cardiólogico “como el que se harían anualmente antes de hacer cualquier actividad física”. La diferencia es que al control habitual convendría sumar una ecografía del corazón.