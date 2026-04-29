Modernizan la iluminación del Planetario en su 60° aniversario: 390 nuevas luces interactivas para un ícono porteño

Inaugurado en diciembre de 1966, el Planetario Galileo Galilei cumplirá este año seis décadas como principal centro de divulgación de astronomía de la ciudad. Su sala de proyección semiesférica tiene 360 butacas reclinables y una cúpula de 20 metros de diámetro donde se reproducen cerca de 8900 estrellas, planetas y satélites del universo. El edificio de cinco pisos alberga además un museo, una sala de proyección secundaria y una colección de meteoritos.

Desde su debut, se convirtió en uno de los puntos más reconocibles del paisaje porteño. Su silueta sobre uno de los lagos de Palermo forma parte de la identidad visual de Buenos Aires. Para que su presencia nocturna esté a la altura de su valor como emblema urbano, el Ministerio de Espacio Público comenzó una modernización de su sistema de iluminación exterior.

En concreto, según informó el ministerio, se renovarán 390 luminarias (360 en la cúpula y 30 en las bases de apoyo) con tecnología moderna de mayor rendimiento y durabilidad. Para esta sustitución, se requiere un trabajo de precisión: una cuadrilla se trepa a la cúpula del Planetario y cambia las luminarias una por una.

Las luminarias son reemplazadas una por una por una cuadrilla Gentileza GCBA

Las tareas de modernización no se limitan a renovar las luminarias existentes, cuyo desgaste por el paso de los años afectaba su potencia y la calidad cromática. El nuevo sistema contará con tecnología de telegestión que permite programar y controlar las luces de forma remota y combinarlas para generar distintos efectos sobre la cúpula, anticipó la cartera gubernamental. Las nuevas luminarias admiten mayores niveles de graduación del color y de movimiento, lo que abre la posibilidad de, por ejemplo, reproducir las distintas fases de la luna sobre la superficie semiesférica del edificio.

Las luminarias utilizan tecnología RGBW –sigla que en inglés refiere a los colores rojo, verde, azul y blanco– que permite generar cientos de miles de combinaciones de color, se explicó. Al mezclar los cuatro canales en distintas proporciones, el sistema puede producir una gran variedad de tonalidades con alta calidad cromática, lo que lo hace especialmente adecuado para la iluminación decorativa de estructuras y edificios emblemáticos.

“El Planetario es un verdadero ícono porteño. Con esta obra estamos recuperando su iluminación y le damos una nueva herramienta para seguir siendo protagonista de la ciudad todas las noches y en las fechas que más importan”, dijo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público.

La modernización abarca 390 luminarias de la cúpula y la base del ícono porteño Gentileza GCBA

Las tareas en el Galileo Galilei forman parte del plan de renovación de las luminarias de monumentos y fachadas que lleva adelante el gobierno porteño, con el Teatro Colón y la Torre de la Ciudad como hitos más inmediatos. Todos integran un circuito de íconos porteños que se iluminan con colores o efectos especiales para acompañar efemérides, homenajes y fechas significativas a lo largo del año. El Obelisco, la Floralis Genérica y el Puente de la Mujer también integran el listado.

En efecto, el ministerio completó recientemente la iluminación de la Torre de la Ciudad, otro de los puntos más reconocibles del paisaje porteño. Con 208 metros de altura y ubicada en el Parque de la Ciudad, la torre nunca había contado con un sistema de iluminación decorativa desde su inauguración en 1985.

La obra incluyó la instalación de 338 proyectores RGBW que permiten iluminar de manera diferenciada cada sector de la estructura y programar distintos colores y efectos según la ocasión. Con esa incorporación, la Torre se sumó al circuito de íconos porteños que se visten de color en fechas especiales.