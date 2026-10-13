Muebles de autor, recuerdos del 83 y vanguardia: comenzaron las obras de rescate patrimonial en “el gigante de la calle Sarmiento”

Las obras de recuperación integral en el Centro Cultural General San Martín avanzan en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de devolver el esplendor a uno de los sitios culturales más emblemáticos del país. El plan contempla la puesta en valor de la estructura, la modernización de sus instalaciones y la preservación del diseño original.

La intervención, ubicada en Sarmiento 1551 (CABA), busca equilibrar la conservación del legado patrimonial con la implementación de estándares de tecnología actuales.

Cómo es el plan de mantenimiento de Centro Cultural General San Martín emanuel zerbos

El complejo, una obra del arquitecto Mario Roberto Álvarez, abrió sus puertas el 8 de mayo de 1970 y ocupa más de 42.000 metros cuadrados distribuidos en una torre administrativa, un edificio principal de salas teatrales y seis subsuelos con capacidad para 900 personas.

Las obras de mantenimiento en el Centro Cultural General San Martín

Sobre los trabajos, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo: “Estamos recuperando un símbolo de Buenos Aires. El San Martín es parte de la identidad cultural de la Ciudad y esta obra garantiza que vuelva a estar a la altura de su historia, con infraestructura moderna, segura y accesible para todos”.

De qué trata la obra en el Centro Cultural San Martín

La primera etapa de las tareas prioriza la renovación de instalaciones y mejoras estructurales. Los equipos ejecutan la demolición de mamposterías, tabiques y cielorrasos antiguos, mientras levantan nuevas estructuras internas.

En paralelo, los especialistas trabajan en la restauración patrimonial de las fachadas de las Salas A y B. El proyecto incluye además el recambio completo de los sistemas eléctricos, sanitarios, termomecánicos y de protección contra incendios para asegurar la eficiencia del inmueble.

Puesta en escena del Centro Cultural General San Martín emanuel zerbos

Un eje central del plan es la accesibilidad universal y la actualización de los protocolos de evacuación, con mejoras en los pasadizos de ascensores.

El plan de puesta en valor preservará el mobiliario histórico, como las sillas Churba y los sillones de los foyers, además de sumar nuevo equipamiento para talleres y oficinas. En etapas posteriores, el gobierno local instalará sistemas avanzados de iluminación profesional y climatización eficiente para reducir el consumo energético.

Las obras de mantenimiento en el Centro Cultural General San Martín

Estas medidas buscan eliminar riesgos y optimizar el uso de recursos mediante tecnologías sostenibles. La obra representa un esfuerzo constante por mantener la funcionalidad del centro cultural, un espacio esencial para la identidad de la capital argentina que ahora se adapta a las exigencias del siglo XXI para continuar como un referente indiscutido de la escena nacional.

Un ícono de la cultura argentina

El Centro Cultural San Martín, pilar de la identidad porteña, atraviesa una renovación integral orientada a proteger su patrimonio y adaptar sus espacios a los desafíos técnicos del futuro.

El inmueble fue sede de hitos electorales y diplomáticos. Fue el centro de cómputos principal durante las elecciones presidenciales de 1983 y albergó el 76º Congreso Interparlamentario Mundial.

Las diferentes etapas de las obras en el Centro Cultural San Martín; durarán tres años GCBA

En 1990, el centro reunió a figuras de la literatura universal en el Encuentro Latinoamericano de Escritores, con disertaciones de Mario Benedetti, Mario Vargas Llosa y José Donoso. Según el material de origen, al finalizar todas las etapas del proyecto, este espacio lleno de recuerdos y memorias recuperará su esplendor. El objetivo central de la intervención consiste en transformar al edificio en un bastión renovado de la cultura nacional e internacional