Murieron siete personas tras un choque frontal entre un auto y un camión en la ruta 192

Siete personas murieron este viernes alrededor de las 21 en un choque frontal entre un auto y un camión sobre el kilómetro 22 de la ruta provincial 192, en el límite entre las localidades de Torres y Exaltación de la Cruz, durante un fuerte temporal que redujo la visibilidad en el camino.

El siniestro ocurrió cuando un GMC Chevette, en el que viajaban ocho personas, impactó de frente contra un camión Mercedes Benz y quedó incrustado debajo del vehículo de mayor porte.

Siete de los ocho ocupantes del auto fallecieron tras el impacto - Gentileza Luján Hoy

Siete de los ocupantes del auto fallecieron en el lugar, mientras que el único sobreviviente, identificado como Ignacio Sobot, de 21 años, fue rescatado con vida y trasladado en ambulancia al Hospital San José de Capilla del Señor, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, de acuerdo con el medio local El Civismo.

Las autoridades identificaron al conductor del Chevette como Emiliano Ramón Moreira, de 34 años. Entre las víctimas fatales figuran también Tamara Gildi Albarenque, de 37; Ludmila Frede, de 22; Santiago Frede, de 19; Milagros Moreira, de 16; Martina Moreira, de 11; y Josefina Moreira, de diez años, todos domiciliados en la localidad de Parada Robles, de donde también es originario el sobreviviente.

Enl vehículo en el que se desplazaban, fabricado hasta la década de los 90 y homologado para transportar a un máximo de cinco pasajeros, iban ocho personas en el momento del impacto.

Las pericias buscarán determinar la incidencia de esta sobreocupación en el choque, ocurrido metros después de la curva de acceso a la ex Colonia Montes de Oca.

Por otro lado, el camión Mercedes-Benz 1720 era conducido por Juan Bautista Rodríguez, de 22 años y domiciliado en el barrio Parque Lasa de Luján, quien viajaba acompañado por Mariano Humberto Desandi, de 53 años, vecino de la localidad de Olivera. Ambos resultaron ilesos tras el impacto.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal de Parada Robles, personal del Destacamento Torres, el Centro de Apoyo Vecinal, peritos de la Policía Científica de Campana.

A las tareas se sumó el Móvil 1 de los Bomberos Voluntarios de Parada Robles, a cargo del ayudante principal Sergio Galarza, junto con ambulancias de la zona.

En la causa tomó intervención el fiscal Matías Nogueiras, de la Fiscalía de Exaltación de la Cruz, quien se presentó en la escena para supervisar las primeras medidas e inició actuaciones caratuladas como homicidio culposo.

Durante varias horas, la circulación sobre la ruta provincial 192 permaneció parcialmente cortada con un esquema de tránsito asistido para sacar a los vehículos involucrados y preservar de las evidencias en la calzada.