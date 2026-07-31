Un auto chocó con un camión en la autopista Rosario-Santa Fe: dos personas fallecidas y un herido

Un fatal choque de un auto con un camión en la autopista Rosario-Santa Fe dejó este viernes el saldo de dos muertos y un herido. El siniestro se produjo sobre el kilómetro 63, a la altura de la localidad de Monje.

Choque fatal en la autopista Rosario- Santa Fe

Dos personas fallecieron producto del impacto mientras que una tercera fue rescatada por Bomberos y trasladada de urgencia por personal del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) local.

De acuerdo al relato de testigos al que tuvo acceso LA NACION, el camión cruzó de carril y chocó al auto; las víctimas iban en ese último vehículo.

Los motivos del siniestro aún se desconocen. Sin embargo, el incidente se dio en paralelo a un clima adverso en Santa Fe, con registros de fuertes vientos, lluvia y un tornado que afectó a la zona rural de Colonia Santa Irene, en la localidad de Centeno.

En el lugar del incidente trabajaron los Bomberos Voluntarios de Barrancas. La Agencia de Seguridad Vial de la provincia indicó que se realizó un corte total en la autopista y se instó a los automovilistas a desplazarse hacia la Ruta Nacional 11.

Tres fallecidos por un choque en la autopista Córdoba-Rosario

El jueves por la mañana tres personas murieron y un hombre de 47 años resultó gravemente herido por un choque en la autopista Córdoba-Rosario.

El episodio ocurrió en el kilómetro 515, en la zona de la localidad cordobesa de Morrison, a las 9, cuando una Toyota Hilux perdió el control e impactó contra el guardarraíl de la banquina y un cartel ubicado al costado del camino.

La camioneta quedó partida al medio tras el impacto

Las víctimas fatales fueron identificadas como Maximiliano Scharer, de 29 años; Bárbara Kan, de 51; y Fabiana Delgado, de 61. Las tres personas quedaron atrapadas dentro del habitáculo de la camioneta, donde también viajaban dos perros, y fallecieron en el lugar.

Por su parte, el pasajero sobreviviente fue identificado como Jorge Carabajal, de 47 años y con domicilio en Capilla del Monte. El hombre era el conductor de la camioneta y sufrió heridas graves, motivo por el cual los servicios de emergencia lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional de Bell Ville, donde permanece internado con pronóstico reservado.