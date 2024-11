Murió Roberto Giordano a los 75 años

El reconocido peluquero Roberto Giordano murió hoy a los 75 años de una afección cardíaca tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica en el Sanatorio Mater Dei, según pudo saber LA NACION.

De acuerdo a la información que accedió este medio, Giordano tenía programada una intervención quirúrgica, pero “no lo resistió”. El estilista y empresario tenía antecedentes cardíacos y llegó derivado al Sanatorio Mater Dei, donde iban a practicarle un TAVI, una técnica que consiste en el reemplazo de la válvula aórtica transcatéter (la nueva válvula se coloca adentro de la válvula dañada).

A mediados de Mayo, Giordano había concedido una entrevista a LA NACION en la que se había referido a las afecciones cardíaca que tenía. En aquella oportunidad había anticipado que iban a realizarle un cateterismo el Instituto de Diagnóstico para ver cómo estabas sus arterias. “Posiblemente, me hagan otro stent más (sic). Yo tengo tres bypass... Acá en Uruguay tengo una cardióloga que me controla, pero todos estos estudios me los voy a hacer allá, en la Argentina”, aclaró por entonces.

Noticia en desarrollo

LA NACION