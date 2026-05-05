Murió Soledad Gallego-Díaz, la primera directora mujer de El País y excorresponsal en la Argentina

Soledad Gallego-Díaz, una de las figuras del periodismo de habla hispana, murió este martes en Madrid a los 75 años. En 2018 se había convertido en la primera directora mujer del diario El País de España y también había oficiado durante varios años como corresponsal en Buenos Aires.

Gallego-Díaz es recordada por lograr la gran exclusiva periodística de la rransición española con solo 26 años: la publicación en la revista Cuadernos del borrador de la Constitución de 1978 con la que España se dirigía hacia una democracia tras la dictadura de Francisco Franco.

En 2018 se convirtió en la primera directora mujer del diario El País de España AFP

Además de su estancia en la Argentina, Gallego-Díaz también fue corresponsal en Bruselas, Londres, París y Nueva York. Fue enviada a numerosos acontecimientos internacionales como el final de la URSS. Asimismo, fue defensora del lector, editorialista y profesora en la Escuela de periodismo de España.

La referente del periodismo hispano es recordada por lograr la gran exclusiva periodística de la Transición española con solo 26 años

En los últimos años publicó una columna semanal en el suplemento Ideas bajo el epígrafe ‘Punto de observación’, además de una colaboración en la Cadena Ser.

Una historia en el periodismo

Gallego-Díaz fue premiada con los galardones más reconocidos, entre ellos el Salvador de Madariaga, Margarita Rivière, Francisco Cerecedo, Cirilo Rodríguez y el Premio Ortega y Gasset a la trayectoria periodística.

Nacida en Madrid el 21 de abril de 1951 e hija de José Gallego-Díaz, un matemático comunista, Soledad estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y cursó Filosofía y Letras en la Universidad Complutense.

Su primer trabajo fue a los 19 años en la agencia de información Pyresa, de la que fue despedida por apoyar una huelga en la que se protestaba por los últimos fusilamientos del franquismo.

Los periodistas Jorge Fernández Díaz (LA NACION) y Soledad Gallego-Díaz (El País, de Madrid) Telam

Desde las páginas de El País fue testigo y cronista de hitos fundamentales: los albores de la Transición, el inicio de la integración de España en la Comunidad Económica Europea y el implacable ‘thatcherismo’ británico. Su trayectoria también abarcó el ascenso de Marine Le Pen en Francia, el impacto del 11-S en Nueva York y la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires.

El discurso que pronunció en 2018, en ocasión de haber recibido el premio Ortega y Gasset por su carrera es uno de los más recordadas por la comunidad periodística: “Son las redacciones las que hacen grandes a los medios de comunicación", expresó entonces.

“Lo más raro y magnífico de las redacciones es que lo hacen todo mejor, porque los periodistas hacen juntos, porque respetan los mismos procedimientos profesionales, porque aprendemos unos de otros y porque colaboramos unos con otros. Porque, gracias a esa cultura compartida, sabemos identificar el buen y el mal periodismo”, remarcó en aquella oportunidad.