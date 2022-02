Murió Susana Torrado, la socióloga del Conicet a la que Domingo Cavallo mandó a lavar los platos

Susana Torrado, la socióloga e investigadora superior del Conicet a la que Domingo Cavallo mandó a lavar los platos en un cruce que protagonizaron en 1994, murió esta semana en su hogar de su barrio porteño Villa Urquiza, a sus casi 91 años. Era profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires y fue titular de la cátedra de Demografía Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Torrado dedicó gran parte de su investigación a analizar la institución social de las familias y era una académica renombrada por sus trabajos en el ámbito internacional. De hecho, había vivido 16 años fuera del país: en París, Montreal, Santiago (Chile) y Madrid.

Licenciada en sociología en 1969, en Francia se doctoró en 1970 en la Ecole Pratique des Hautes Etudes de la Université de París, al presentar una tesis sobre la evolución demográfica en la Argentina entre 1870 y 1960. En Montreal, Canadá, fue profesora de demografía. En Santiago de Chile, donde vivió entre 1971 y 1978, fue parte del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade).

Desde el análisis de la interrelación de parámetros demográficos, económicos, sociales e ideológicos investigaba la estructura y los cambios en la sociedad argentina, según detalla en una biografía de Torrado Nicolás Sacco, investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Algunos de sus libros clave en la materia son Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000) (2003) y El costo social del ajuste (2010).

El ida y vuelta con el ministro

En 2004 la investigadora cobró popularidad fuera del ámbito científico cuando criticó las cifras de desocupación oficiales y dijo que eran la consecuencia de las políticas neoliberales del menemismo. El entonces ministro de economía Domingo Cavallo, en expresiones a la prensa, la mandó a lavar los platos.

En una entrevista que Torrado dio a LA NACION en 2004, 10 años después de ese hecho, la científica explicó: “Yo había dado a conocer una cifra sobre desocupación. El índice era menos de la mitad del que tenemos ahora [por 2004], pero esa cifra de repente dio un brinco y empezó a manifestarse una característica inherente a la convertibilidad. Porque la convertibilidad desembocaba necesariamente en la desocupación”.

Asimismo explicó en ese momento que el economista era “muy colérico” y luego se disculpó. “Dije eso en una radio, no recuerdo si en la TV también, y Cavallo se puso como loco. Después, se arrepintió y me mandó disculpas a través de otras personas... Cavallo es un hombre tan increíblemente colérico que no sirve para político”, explicó.