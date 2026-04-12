Murió un exjuez de Río Negro tras ser atropellado en General Roca

Un exjuez de Río Negro murió tras ser atropellado en General Roca. El hecho ocurrió este viernes en la zona céntrica de la ciudad. La víctima falleció pocas horas después de haber sido internado en estado crítico en el hospital local. El hombre, de más de 70 años, había sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza como consecuencia del impacto.

El caso fue informado por el diario Río Negro, que detalló que el accidente se produjo sobre la calle 9 de Julio, entre Buenos Aires y Chacabuco. El episodio se dio, según se pudo reconstruir, cuando la víctima intentó cruzar la calzada. En ese momento fue embestida por un automóvil cuyo conductor no logró evitar el choque.

Luego de ser atropellado, el hombre fue trasladado por una ambulancia a un hospital local Diario Río Negro

Tras el impacto, el hombre quedó tendido sobre el asfalto con heridas de gravedad y sangrado, lo que generó alarma entre quienes presenciaron la situación. En tanto, el vehículo involucrado, un Volkswagen Vento, como consecuencia del impacto le quedó una marca visible en el parabrisas.

A los pocos minutos de haber sucedido el choque, una ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme) llegó al lugar del incidente y trasladó a la víctima al hospital local, donde ingresó con pulso, aunque con un cuadro delicado. En el lugar también intervinieron efectivos de la Policía de Río Negro y agentes de Tránsito municipal, que asistieron a la víctima y organizaron la circulación en la zona.

El hombre atropellado ingresó al hospital, según pudo saber el medio local, con un traumatismo de cráneo encefálico grave y un hematoma subdural. En ese marco, al ser ingresado en la institución médica, fue intubado pero, debido a su estado, no pudo ser intervenido quirúrgicamente. Horas más tarde se confirmó su muerte.

Más adelante, este sábado, se conoció la identidad de la víctima. Según consignó el diario Río Negro, se trataba de Aldo Rolando, quien fue parte del Poder Judicial de Río Negro hasta el momento de su jubilación y se desempeñó como juez de la Cámara de General Roca. Rolando, de 70 años, era oriundo de Córdoba, pero había desarrollado su trayectoria profesional y su vida personal en la ciudad rionegrina.