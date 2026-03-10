Dos empleados de la Justicia rionegrina murieron tras caer en auto en un canal de agua

Un hombre y una mujer, empleados de la Justicia rionegrina, murieron a primera hora de la mañana de este martes luego de que el automóvil en el que viajaban derrapara hacia un canal ubicado en la localidad de Cervantes. Un tercer ocupante del vehículo resultó lesionado.

Según los medios locales, cuando los rescatistas quitaron el vehículo Ford Ka de tres puertas de las víctimas de debajo del agua notaron que el auto presentaba un golpe, por lo que una de las hipótesis de los investigadores es que el vehículo habría chocado antes de caer al canal.

Carlos Freydoz, comisario de la Regional II, informó que las víctimas se movilizaban por un camino rural asfaltado. “La conductora pudo salir y los otros dos ocupantes quedaron atrapados”, detalló. De acuerdo a los primeros relevamientos, el hombre fallecido era pareja de la sobreviviente. Junto a ellos viajaba otra mujer.

Se supo que las víctimas fatales del incidente, identificadas por el medio local Río Negro como Yanet Amarilla Alba (que prestaba servicios en la Oficina de Tramitación Integral del Fuero Civil) y Diego Antú (que trabajaba en la Subdelegación de la Oficina Judicial), eran empleados del Poder Judicial de esa provincia. Vivían en Roca y viajaban todos los días a la sede de Villa Regina.

A raíz de lo ocurrido, la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia dispuso asueto judicial con suspensión de términos durante este martes 10 de marzo en todos los organismos. “El Poder Judicial expresa su profundo dolor y condolencias a los familiares por el trágico accidente que produjo el fallecimiento de dos trabajadores judiciales. También anhela la pronta recuperación de la trabajadora hospitalizada”, remarcó el comunicado oficial publicado.

En el lugar del accidente, una calle rural asfaltada altamente transitada como alternativa a la ruta nacional 22 y cercana al puente conocido como «Palermiti», trabajaba personal de Criminalística para determinar las causas de la tragedia.