Escucharon las advertencias: la Generación Z se broncea de todos modos

NUEVA YORK.- Como muchos jóvenes de 19 años de su generación, Makai Wallace, de South Jordan, Utah, se preocupa profundamente por sus amigos, su rutina de cuidado de la piel y mantenerse saludable. También le encanta un buen momento viral en TikTok. Pero se sorprendió al ser la cara de uno después de publicar desde el interior de una cama solar en octubre. Su video, que acumuló más de 71.000 vistas, provocó numerosas reacciones de preocupación por parte de la comunidad médica.

“La leona no se preocupa por el ‘cáncer de piel’”, escribió Wallace en su publicación, sacando la lengua y entrecerrando los ojos por la luz ultravioleta.

El video desde una cama solar de una influencer

Brooke Jeffy, dermatóloga en Scottsdale, Arizona, quien trabajó en un salón de bronceado cuando era adolescente, fue una de las médicas que publicó una respuesta. “Las camas solares están en la misma categoría cancerígena que el asbesto y el plutonio”, dijo en el video, y añadió que usar una antes de los 35 años aumenta el riesgo de melanoma en un 75%. “Eso es 75”, dijo.

La despreocupación de Wallace frente a los riesgos del bronceado refleja una actitud sorprendentemente común entre los miembros de la generación Z. Muchos controlan el índice UV, revisando aplicaciones meteorológicas para determinar cuándo pueden obtener la mayor exposición a los rayos ultravioleta. Los “tanfluencers”, como se hacen llamar algunos usuarios de redes sociales que promueven el bronceado, publican sobre el “tanmaxxing” con potenciadores de extracto de zanahoria, o muestran las marcas de bronceado —y quemaduras solares— después de un día al sol.

Una nueva encuesta sobre hábitos frente al sol de la Academia Estadounidense de Dermatología encontró que solo el 25% de los encuestados de la generación Z (de 18 a 29 años) manifestó preocupación por desarrollar cáncer de piel en su vida, en comparación con el 39% de la población general. Es más, el 20% dijo que broncearse era más importante que prevenir el cáncer de piel, en comparación con el 14% del grupo general.

Los expertos dicen que los jóvenes podrían estar desafiando activamente las advertencias sobre la exposición al sol; después de todo, muchos crecieron escuchándolas de sus padres, médicos y, en algunos casos, en programas escolares. O podrían no estar seguros de qué creer, producto de la desinformación promovida en las redes sociales y por figuras públicas como el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., quien utiliza camas solares. (La Administración de Alimentos y Medicamentos retiró recientemente una propuesta que las habría prohibido para menores). De cualquier manera, los expertos están desconcertados.

Los jóvenes “no fuman, no beben y priorizan su salud en términos de sueño, hidratación, ejercicio y todas estas cosas que sabemos que están establecidas”, dijo Neelam Khan, dermatóloga en Washington.

“Habría esperado que el concepto de broncearse fuera parte de eso, donde simplemente dejara de estar de moda”, continuó. “Todo esto es preocupante, pero el riesgo muy real de que desarrollen cáncer de piel es lo más preocupante”.

Una postura cínica sobre el sol

El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en los Estados Unidos; sin embargo, también es uno de los más prevenibles. Según la Skin Cancer Foundation, uno de cada cinco estadounidenses desarrollará cáncer de piel a los 70 años, y tener cinco o más quemaduras solares duplica el riesgo de melanoma.

Marisa Garshick, dermatóloga que ejerce en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, dice que cuando pacientes de 70 años llegan con cánceres de piel, “les digo: ‘No, no se preocupen. No hicieron nada malo. No sabíamos entonces lo que sabemos ahora’”. Pero hoy, señaló, es diferente, porque “tenemos conocimiento de las distintas medidas que podemos tomar para protegernos”.

Ese conocimiento no parece estar conectando muy bien con la generación Z. En una publicación de TikTok de octubre, un usuario escribió: “El sol te da cáncer. El protector solar te da cáncer. Morimos de todos modos, así que podrías estar bronceado besos”. (No hay evidencia científica de que el protector solar cause cáncer de piel).

Algunos adolescentes expresan “una sensación reducida de control sobre el futuro”, dijo Lindsay Fleming, terapeuta con licencia en Illinois que se especializa en adultos jóvenes. “Cuando el futuro se siente incierto, las consecuencias a largo plazo pierden su peso emocional”. En una encuesta de 2024 de la Academia Estadounidense de Dermatología, el 25% de los encuestados de la generación Z dijo que valía la pena verse bien con un bronceado ahora, incluso si eso significaba verse peor después.

La desinformación también es generalizada. La afirmación falsa de que el protector solar causa cáncer de piel convenció a muchos jóvenes, incluida Wallace, de no usarlo. Otros mitos, como que broncear el perineo puede aumentar la energía y equilibrar las hormonas, o que eliminar los aceites de semillas de la dieta te protege del sol, también alimentaron la cultura del bronceado de la generación Z. En la nueva encuesta de la A.A.D., los encuestados de la generación Z citaron a TikTok o Instagram como su principal fuente de información sobre el cuidado de la piel, y el 65% era propenso a creer mitos sobre el bronceado, incluido que un bronceado base puede prevenir quemaduras solares o reducir el riesgo de cáncer de piel.

Con el bronceado, resaltan los tatuajes Sebastián Rodeiro - LA NACION

“Muchos pacientes jóvenes están altamente informados sobre el cuidado de la piel e incorporan rutinas elaboradas en su vida diaria”, dijo Ann Frisius, enfermera practicante de dermatología en Chico, California. “Lo que más me preocupa no es la falta de información”, añadió, “sino que el mensaje no siempre resuena o que hay información contradictoria sobre cuánta exposición al sol es segura”.

Frisius dijo que sus pacientes más jóvenes se quejan regularmente del tamaño de sus poros o preguntan sobre el botox preventivo. “Todos quieren una ‘piel de vidrio’, pero igual se meten en una cama solar, lo que solo hace que los poros se agranden”, dijo. “Cada bronceado es daño al ADN”.

El efecto “tanfluencer”

Fleming destacó cómo una “normalización” de los hábitos solares imprudentes en TikTok e Instagram influye en esta generación. “Cuando los adolescentes ven a sus pares, no solo a celebridades, participar de comportamientos de bronceado, se siente más accesible y menos riesgoso”, dijo. “También hay una falta de consecuencias visibles a largo plazo en estos espacios, lo que distorsiona la percepción del riesgo”.

A medida que los jóvenes buscan cada vez más la guía de los influencers, también crece la desconfianza hacia el campo médico.

“No voy a decir que la medicina occidental es un fraude; nos llevó muy lejos”, dijo Mitchell Saron, esgrimista olímpico estadounidense de 25 años que publica contenido de salud y bienestar, incluidos consejos solares no comprobados, a sus 169.000 seguidores en Instagram. (Saron suele trabajar desde su computadora portátil al aire libre, alternando entre la sombra y el sol, lo que cree que le ayuda a maximizar los beneficios de la luz UV). “En términos de salud en general, soy más propenso a escuchar a mi propio cuerpo”, dijo.

La salud integral también es importante para Khan; sus recomendaciones sobre la exposición al sol coinciden con las de la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer y la Academia Estadounidense de Dermatología.

Una joven toma radiación ultravioleta dentro de una cama solar, pese a las advertencias médicas sobre sus riesgos para la piel Pixabay

En concreto, aconseja limitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10 y las 16, o cuando el índice UV es 3 o superior. También recomienda de cinco a 15 minutos de sol diario para la vitamina D, usar ropa protectora y sombrero, aplicar protector solar con un FPS de 30 o superior todos los días y consultar a un dermatólogo para un control anual.

“Pero esas recomendaciones no son las que se vuelven virales”, dijo Khan. En cambio, “circulan formas de pensar más controvertidas y reactivas”.

Wallace se mantiene firme, por ahora. “Mi opinión es que el sol es bueno para vos”, dijo. “Tal vez me trague mis palabras algún día, pero no me preocupa el cáncer de piel”.