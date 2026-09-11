Murió un joven de 30 años tras ser atropellado por un colectivo en la avenida Santa Fe

Un colectivo de la línea 152 atropelló este viernes por la mañana a un hombre de 30 años en el barrio de Retiro, ciudad de Buenos Aires. Ocurrió en la avenida Santa Fe, entre las calles Suipacha y Carlos Pellegrini; los servicios de emergencia confirmaron que el peatón falleció en el lugar.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que se acercó a la zona tras ser alertado, confirmó la noticia y agregó que un pasajero que viajaba en la unidad fue asistido por lesiones leves.

De momento, se desconocen los motivos del accidente y si se trató de un error mecánico; los efectivos realizan las tareas correspondientes para determinar la secuencia exacta del suceso. En este contexto, se esperan algunas demoras en la zona y se recomienda buscar caminos alternativos.

Cómo quedó el vidrio del colectivo tras el accidente

La Policía de la Ciudad, de acuerdo con el protocolo establecido para este tipo de casos, desplegó una carpa de resguardo, un gazebo móvil que se instala en la vía pública ante el fallecimiento de una persona.

El SAME también informó que se aplicará el procedimiento “Factor Humano” al conductor del colectivo para analizar posibles decisiones, conductas, errores u omisiones de las personas que intervienen y desencadenan un siniestro.

La asociación civil especializada en accidentes de tránsito Luchemos por la Vida emitió una serie de recomendaciones para los peatones que circulen en la vía pública, especialmente en zonas de alto tránsito:

Esperar sobre la vereda a que el semáforo esté en colorado, y a que los vehículos se detengan completamente

Mirar siempre a ambos lados al cruzar, hacerlo sin correr y sin usar el celular

En caso de caminar a lo largo de una ruta, que sea lejos de la calle y en sentido contrario al tránsito vehicular, con ropas claras y reflectantes

Otro accidente con un colectivo en la Ciudad

Una mujer de 78 años murió el pasado martes 25 de agosto tras ser atropellada por un colectivo de la línea 67 en la avenida Cabildo al 400, en el barrio porteño de Palermo.

Una mujer murió atropellada por un colectivo en el metrobus de avenida Cabildo SAME

Según explicaron fuentes de seguridad porteñas a LA NACION, la mujer quiso bajar del colectivo y su pie quedó enganchado. El chofer no advirtió la situación, continuó la marcha, la arrastró varios metros y la dejó atrapada debajo del vehículo.

Más tarde, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar y confirmó el fallecimiento de la víctima. En tanto, los médicos asistieron al chofer, un joven de 27 años, quien sufrió una crisis nerviosa y entró en shock al darse cuenta de lo sucedido.