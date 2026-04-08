Murió una adolescente por hantavirus en Chubut: qué se sabe del caso y cuáles son los síntomas

Una adolescente de 15 años murió por hantavirus en la provincia de Chubut y encendió una nueva alerta sanitaria por la circulación del virus en distintas regiones del país. La joven falleció luego de permanecer internada en terapia intensiva en el Hospital Zonal de Esquel y formaba parte de un grupo familiar previamente infectado en una comuna rural del sur provincial.

El caso ocurrió en Cerro Centinela, una localidad rural de Chubut, y fue confirmado oficialmente por la Secretaría de Salud provincial. La adolescente se encontraba bajo seguimiento epidemiológico desde el inicio de los síntomas, ya que era contacto estrecho del primer caso positivo detectado en esa zona. A pesar de las intervenciones tempranas, murió en las últimas horas de ayer.

Según informaron las autoridades sanitarias, el cuadro se inscribe dentro de un clúster [grupo] familiar, con al menos dos diagnósticos previos confirmados. Desde el inicio del brote, los equipos de salud activaron los protocolos correspondientes, con tareas de vigilancia epidemiológica, aislamiento, monitoreo de contactos estrechos y acompañamiento a las familias afectadas.

Tras el fallecimiento, el Gobierno de Chubut reforzó el operativo sanitario integral en Cerro Centinela y en la ciudad de Esquel, con presencia permanente de equipos médicos en territorio. Las autoridades pidieron a los contactos estrechos que cumplan de manera estricta las indicaciones de los profesionales y remarcaron que el sistema de salud continúa en alerta.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave que se transmite principalmente por roedores silvestres, en especial el ratón colilargo. El contagio ocurre por la inhalación de partículas virales presentes en la orina, saliva o excrementos de los roedores, que pueden aerosolizarse en ambientes cerrados o al remover superficies contaminadas.

En la Argentina circulan distintas variantes del virus. Algunas, como el virus Andes, pueden presentar transmisión de persona a persona, aunque el mecanismo más frecuente continúa siendo ambiental.

Síntomas del hantavirus

Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con una gripe. Incluyen fiebre superior a 38 grados, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y malestar general . En una segunda etapa, la enfermedad puede evolucionar de manera brusca hacia un síndrome cardiopulmonar, con dificultad respiratoria y compromiso hemodinámico.

Especialistas remarcan que la consulta médica temprana es clave para mejorar el pronóstico, en especial en personas que estuvieron en zonas rurales o con posible exposición a roedores en las semanas previas.

Cómo es la transmisión de la enfermedad

Un dato que preocupa a los especialistas

El fallecimiento de la adolescente en Chubut se da en un contexto sanitario que genera preocupación entre los epidemiólogos. Durante 2025, la letalidad del hantavirus en la Argentina alcanzó el 33,6%, con 28 muertes sobre 86 casos confirmados, un valor muy superior al promedio histórico.

Por ese motivo, el Ministerio de Salud de la Nación decidió priorizar el seguimiento de los casos a nivel nacional y reforzar las alertas al sistema sanitario, especialmente durante los meses de mayor circulación del virus.

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto con roedores y sus secreciones, sellar orificios en las viviendas, mantener limpios los alrededores de las casas, eliminar malezas y basura, y ventilar al menos 30 minutos los ambientes cerrados antes de ingresar. La limpieza debe realizarse siempre en húmedo, con solución de lavandina, y nunca en seco.

Ante la presencia de síntomas compatibles con hantavirus, se recomienda consultar de inmediato en un centro de salud e informar cualquier antecedente de exposición de riesgo.