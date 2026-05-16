Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a un hombre en la autopista Perito Moreno

El conductor acusado de atropellar y matar a un hombre en la Autopista Perito Moreno se entregó a la Justicia en la tarde de este sábado y quedó detenido, después de haberse dado a la fuga durante la mañana.

El sospechoso, de 33 años, se presentó junto a su abogado y actualmente se encuentra detenido, informaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

El acusado se había dado a la fuga hacia la avenida General Paz en dirección a la provincia de Buenos Aires.

El siniestro en la autopista Perito Moreno

Terminadas las primeras averiguaciones, gracias al relevamiento de las cámaras de seguridad, el personal de la División Autopistas logró individualizar el vehículo y comenzó a trabajar para dar con el conductor.

A partir del sistema de videovigilancia de la Ciudad, se estableció que el vehículo había ingresado a la provincia de Buenos Aires, donde finalmente fue encontrado en Villa Celina.

Tras la consulta judicial correspondiente, la camioneta fue secuestrada. Interviene la UFLA Sur.

El caso

Damián Irungaray, de 41 años, murió atropellado este sábado a las 7:40 sobre la autopista Perito Moreno, a la altura del peaje Avellaneda en sentido a la provincia de Buenos Aires, cuando bajó junto a su hijo para ver un desperfecto en la rueda trasera izquierda de su vehículo.

Irungaray falleció en el lugar tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por el impacto, mientras su hijo Álvaro, de 19 años, fue trasladado al hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismos.

Ambos se habían bajado del vehículo, una Toyota Hilux blanca, y fueron embestidos por una camioneta Ford EcoSport blanca.

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, explicó los detalles de la asistencia médica: “Uno de ellos falleció y al de 19 lo trasladamos al Piñero con politraumatismos, estaría fuera de peligro. Tratamos de reanimar al hombre de 41 años, pero no hubo manera de sacarlo”.

Quién era la víctima

Oriundo de Magdalena y habitué del deporte pato, Irungaray era una figura reconocida en la actividad rural de la región.

Dada su afición al pato, en el club La Carreta lo despidieron desde sus redes sociales.

El hombre tenía previsto participar este fin de semana en el Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército, que iba a realizarse en Campo de Mayo y donde iba a competir su hijo, que resultó herido pero se encuentra fuera de peligro.