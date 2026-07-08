Murió una diputada de San Luis: sufrió un infarto mientras visitaba otra provincia

La diputada de San Luis, Luciana María Perano, murió este domingo por la mañana, a sus 47 años, debido a un infarto. Al momento de su muerte, la integrante de la bancada del partido Ahora San Luis se encontraba en La Pampa y, junto a su familia, se preparaba para emprender el viaje de vuelta a la provincia puntana, donde había desarrollado su carrera política.

Debido a lo repentino del hecho, la médica que intervino en el caso decidió no certificar la causa del fallecimiento, por lo que el cuerpo de la funcionaria fue sometido a una autopsia. El procedimiento, como informó El Diario de La Pampa, será realizado en la ciudad de General Pico.

Perano formaba parte del espacio político liderado por el gobernador Poggi, Ahora San Luis

Pese a ser oriunda de Parera, localidad de La Pampa, Perano había desarrollado su carrera política en San Luis. En diciembre de 2021 asumió como diputada provincial por el espacio político liderado por el gobernador Claudio Poggi. Antes de llegar a la Cámara de Diputados, se había desempeñado como concejala de la ciudad de La Punta.

De acuerdo con lo informado por El Diario de la República, la legisladora era madre de cinco hijos y esposa del senador provincial y exintendente de La Punta, Martín Olivero.

Uno de los hitos de su labor parlamentaria fue haber impulsado que se reconozca a El Suyuque como municipio. El medio también destacó su trabajo a favor del mejoramiento del transporte público.

El gobernador Poggi despidió a la diputada Perano X Claudio Javier Poggi

En la Cámara de Diputados, presidía la comisión de Asuntos Constitucionales e integraba la Comisión Bicameral Permanente de Control de Legalidad de Ordenanzas Dictadas por Intendentes Comisionados Municipales, según indicó El Chorrillero.

Tras la noticia de su muerte, diferentes funcionarios se despidieron de la diputada. Entre las personas que compartieron su pésame por redes sociales se encuentra la publicación realizada por el gobernador de San Luis.

El gobierno de San Luis realizó una publicación en sus redes sociales para despedir a la diputada X Gobierno de San Luis

“De manera inesperada y con profundo dolor despido hoy a la LUCHI. Luciana Perano era Diputada Provincial por el Frente Ahora San Luis, dirigente de Avanzar, y excelente madre, esposa y amiga. Mi pésame para Martín, sus hijos y demás familia. Te vamos a extrañar Luchi QDEP”, escribió Poggi.

Desde las cuentas oficiales del gobierno puntano también se expresaron las condolencias a la familia. “Acompañamos con respeto y afecto a su esposo, el senador provincial Martín Olivero, a sus hijos, familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento. Expresamos nuestras más sinceras condolencias”, señaló la publicación.

Este lunes se realizó el funeral según reportó El Diario de La Pampa. En la ceremonia se hicieron presentes diferentes autoridades provinciales de San Luis. Asistieron, entre otros, el gobernador; el vicegobernador, Ricardo Endeiza; el intendente de La Punta, Luciano Ayala; funcionarios; senadores y diputados provinciales.