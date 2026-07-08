Hay alerta roja, naranja y amarilla por lluvias, frío, nevadas, vientos y Zonda para este miércoles 8 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por lluvias, frío extremo, nevadas, vientos y viento Zonda para este miércoles 8 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá nueve provincias afectadas por las distintas advertencias y el nivel de alerta roja implica “fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que la alerta roja por lluvias regirá en el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén. En esas zonas se esperan lluvias fuertes y persistentes, con valores de precipitación acumulada de entre 60 y 100 milímetros, que de manera localizada podrían alcanzar los 150 milímetros. Además, no se descarta que en los sectores de mayor elevación las precipitaciones se presenten en forma de nieve o una mezcla de lluvia y nieve.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales, salir únicamente si es imprescindible, mantenerse alejado de ríos, arroyos y zonas inundables, evitar circular por calles anegadas y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, linterna, radio y botiquín. También aconseja cargar los teléfonos celulares con anticipación y conocer los lugares seguros en caso de una evacuación.

En varias provincias argentinas rigen alertas por lluvia, vientos, nevadas y viento Zonda SMN

A su vez, la alerta naranja por lluvias alcanzará al oeste de Neuquén, el centro de Río Negro y una zona del noroeste de Chubut. Según el parte oficial, el área será afectada por lluvias fuertes y persistentes, con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, que podrán ser superados de manera puntual. En las zonas más altas se prevé que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezcladas.

La alerta amarilla por lluvias regirá en el noroeste de Chubut, el este de Río Negro y el este y centro de Neuquén. Allí se esperan lluvias persistentes con acumulados de entre 10 y 30 milímetros, sin descartar precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezcladas.

La alerta amarilla por frío extremo afectará a Misiones, el noreste de Corrientes y el este de Formosa. El SMN indicó que este nivel implica un “efecto leve a moderado en la salud” y que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

En tres provincias rige una alerta por frío extremo SMN

Ante las bajas temperaturas, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa liviana al salir, mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

También rige una alerta amarilla por nevadas en el oeste de Mendoza, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. El organismo indicó que se prevén nevadas de variada intensidad, con acumulaciones de entre 10 y 15 centímetros de nieve, que podrían superarse de forma puntual. En las zonas de menor elevación no se descarta la ocurrencia de lluvia o aguanieve.

Frente a este fenómeno, el SMN aconseja evitar salir de los hogares, circular únicamente con vehículos preparados para nieve y hielo, revisar el estado de techos y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia para varios días.

En dos provincias rige una alerta roja por lluvias Ricardo Pristupluk

Además, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos para el oeste de San Juan, el oeste y sur de Mendoza y Neuquén. En la alta cordillera se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora. En las zonas más bajas del sur de Mendoza soplarán vientos de la misma dirección de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Esta situación podría provocar reducción de la visibilidad.

En estas zonas, el SMN recomienda evitar salir, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de árboles, postes y carteles publicitarios y extremar las precauciones al conducir.

Por último, rige una alerta amarilla por viento Zonda en el norte de Mendoza, el centro de San Juan y el oeste de La Rioja. El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. El fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Para las zonas en las que se registre ese fenómeno, el organismo recomienda evitar salir durante el fenómeno, mantener cerradas puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, conducir con precaución, hidratarse, proteger ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo y no encender fuego.

El tiempo en CABA

Para este miércoles, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 20°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado desde la mañana hasta la tarde y estará mayormente nublado durante la noche. Además, hasta la tarde se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el jueves se pronostica un leve descenso de la temperatura.

El pronóstico para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires también se espera una jornada con una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 18°C. El cielo estará parcialmente nublado hasta la tarde y mayormente nublado durante la noche. Para el jueves se prevé que continúe mayormente nublado durante toda la jornada y, según el pronóstico oficial, no se esperan precipitaciones durante el resto de la semana, incluido el fin de semana.

En tanto, el organismo emitió el pronóstico para el resto del país. En Córdoba se esperan mínimas de 5°C y máximas de 21°C; en Tucumán, de 6°C y 20°C; en Santa Fe, de 5°C y 20°C; en Entre Ríos, de 5°C y 19°C; en Jujuy, de 4°C y 20°C; en Salta, de 3°C y 20°C; en Misiones, de 3°C y 19°C; y en La Rioja, de 7°C y 19°C.

Por su parte, en Santiago del Estero se pronostican mínimas de 6°C y máximas de 21°C; en San Luis, de 7°C y 20°C; en San Juan, de 3°C y 22°C; en Mendoza, de 3°C y 18°C; en Río Negro, de 7°C y 11°C; en Chubut, de 3°C y 10°C; y en Santa Cruz, de -2°C y 6°C.