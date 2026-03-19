Por qué hay que tener cuidado con este tipo de cargadores del celular

En un escenario donde el costo de la energía eléctrica va ocupando mayor lugar en los gastos de la casa de los argentinos, muchas personas intentan reducir el valor de la factura. Sin embargo, existen prácticas cotidianas que generan un consumo innecesario sin que lo notemos. Una de ellas es dejar el cargador de celular conectado al enchufe aun cuando no está en uso. Aunque parezca algo menor, ese “consumo fantasma”, especialmente en dispositivos más viejos, se acumula con el tiempo y termina impactando en el monto a pagar. Además, tiene el peligro de que puede generar chispas en el hogar, un riesgo que es preferible evitar.

Consumo energético y su impacto económico

Si bien el gasto de un cargador enchufado sin estar cargando es bajo, su efecto se incrementa con el paso de los meses. Datos recientes de la Unión Europea indicaron que puede alcanzar hasta 2,5 kWh anuales en esas condiciones. Aunque la cifra parezca pequeña, representa un costo evitable simplemente desconectando el dispositivo cuando no se utiliza.

Es recomendable quitar el cargador del enchufe cuando no se lo usa (Foto: Freepik) Mateus Andre

Además del consumo, también hay que considerar los riesgos. Dejar el cargador enchufado sin uso, sobre todo si es de baja calidad o no cuenta con certificación, puede provocar sobrecalentamientos, chispas e incluso incendios. Por eso, es fundamental optar por equipos homologados y no dejarlos conectados innecesariamente.

Con qué cargadores hay que tener cuidado

Hay que diferenciar los dispositivos viejos de los modernos, ya que no todos los cargadores consumen lo mismo en reposo. Desde 2022, la normativa internacional establece un límite máximo de 0,10 Wh para los modelos nuevos. En cambio, los fabricados desde 2011 pueden consumir hasta 0,30 Wh, y los anteriores a 2010 llegan a 0,5 Wh. Esto implica que un cargador viejo puede gastar hasta cinco veces más energía que uno actual.

Por eso, conviene ante la gran diferencia que hay entre los dispositivos nuevos de los antiguos, conviene gastar un poco de más y hacer el recambio. Sobre todo cuando se cambia el celular, conviene comprar un cargador que sea nuevo para evitar que dañe al teléfono con el sobrecalentamiento o con problemas eléctricos.

Conviene cambiar el cargador cuando pasaron varios años de su compra

Consejos para ahorrar energía y evitar riesgos

Para no gastar de más en la factura de luz, conviene seguir estos consejos: