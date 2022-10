Música y trabajo. Cómo pasan el fin de semana los alumnos que tomaron la Escuela Pedro Esnaola

Los acordes se escuchaban una cuadra antes de llegar a Crisólogo Larralde 5085, domicilio en donde funciona la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola. Allí, los alumnos van por su quinto día de toma y permanecerán, según votaron en asamblea y hasta que se decida lo contrario, hasta el próximo lunes. En el marco de un conflicto que no pareciera tener un horizonte próximo de solución, los estudiantes del nivel secundario se organizan para pasar el fin de semana con las escuelas tomadas. El gobierno porteño informó que aún se mantiene la medida en siete establecimientos. Mientras que las agrupaciones estudiantiles se refieren a, al menos, 11. Para el martes próximo se convocará a una marcha educativa hasta la Legislatura porteña.

El sábado alrededor de las 15, en el playón de ingreso, los alumnos del Esnaola organizaron una jornada musical. Había alrededor de 60 personas sentadas, tomando mate, charlando en las zonas en las que hay césped y en las escaleras que dirigen al edificio. Sonaba música instrumental agradable, con batería, bajo, guitarra y teclado. Si no fuera porque detrás, en una pared de ladrillos, los carteles indicaban “colegio tomado” y “jornada de lucha porque Acuña no escucha”, se hubiese podido suponer que se trataba de un día más en una escuela de arte.

Gael Gómez y Pedro Azurmendi son dos alumnos de 4° año que forman parte del Centro de Estudiantes, y que nunca antes habían pasado un fin de semana dentro de los muros de la escuela.

“Por ahora es bastante parecido que durante la semana”, señaló Azurmendi en diálogo con LA NACION, y aclaró que están organizados en “comisiones de trabajo”. “La comisión de seguridad, por ejemplo, se encarga de que no entre nadie al colegio que no tenga permiso, y que nadie ingrese a los lugares no permitidos dentro del edificio, como lugares donde hay cosas frágiles o muy caras. La comisión de alimentación se encarga de pensar en la comida y prepararla, la comisión de limpieza se asegura de que esté todo en condiciones y la de comunicación de hablar con los medios y contactarse con periodistas”, detalló.

El martes, después de una asamblea a las 11, se decidió tomar el colegio. Desde ese día, Gael, que asumió el rol de vocero dentro del Centro de Estudiantes, durmió todas las noches en la escuela. “Ganó por un 70% de los votos el ‘sí a la toma’. Formalmente la escuela se tomó a las 13 y, a las 16, se abrió a todos los estudiantes. Ese primer día fuimos unos 150 estudiantes que dormimos en el colegio. Los siguientes tres días más de 70 estudiantes, y ayer alrededor de 50″, detalló Gael.

Y agregó: “Los padres y docentes nos están apoyando en general, nos traen comida o cosas que nos hacen falta y hacen vigilia afuera del colegio por seguridad”.

Los reclamos

Azurmendi reconoce que en el Esnaola los problemas edilicios ya no son un inconveniente. No obstante, indicó que formaron parte de su pasado reciente y que las mejoras se lograron en base a luchas y tomas que hoy son “parte de la identidad”. “Este colegio que tenemos ahora se logró en base a una lucha estudiantil y nos estamos solidarizando con todos los demás colegios que están en la misma situación en la que estuvimos nosotros hace 10 años. Nos toca de cerca porque es parte de nuestra historia e identidad”, explicó el alumno.

“Teníamos un edificio en la calle Balboa, que era muy chico, que se inundaba e incluso se llegó a dar clases de guitarra en el baño”, agregó Gómez.

Otro de los reclamos que enumeró Azurmendi es el que respecta al “desfinanciamiento educativo”. “Somos una escuela de música y tenemos un montón de instrumentos que necesitamos que compren, se conserven, se afinen, y se arreglen. Pero todo eso pasa por la cooperadora, con plata de nuestros padres o de la comunidad educativa. Es decir, se costean desde la cooperadora cosas que debería pagar el gobierno de la ciudad”, señaló.

Carteles de la toma en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola que marcan un fin de semana distinto para los estudiantes Tom‡s Cuesta

En la misma línea, Gómez precisó: “El financiamiento que el colegio recibe del gobierno porteño es entre un 15 y 20% del total. Una miseria. La cooperadora banca entre un 80 y un 85%, y eso se da porque nuestra cooperadora se esfuerza un montón”.

Las escuelas tomadas siguen firmes en su decisión de continuar con las medidas y el Ministerio de Educación de la ciudad repite que no dialogarán con los estudiantes mientras los colegios estén sin clases. Frente a esta situación de parálisis, Gómez indicó que su objetivo “no es tomar el colegio”. “Tratamos de evitarlo por todos los medios posibles. Tuvimos varias instancias de reclamo previas, hicimos cuatro marchas educativas y estudiantiles en el año y tuvimos un paro estudiantil. Incluso, unas semanas antes de que se decida tomar el colegio, cuando se puso esto sobre la mesa en la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), se mandó una carta a la ministra de Educación, Soledad Acuña, mediante la que se le pidió una reunión y se le dijo que podríamos tomar otras medidas, pero no tuvimos respuesta. Y ahora que tomamos el colegio, empieza a hablar en los medios sobre esto”, indicó.

Según precisaron los estudiantes, hasta el lunes persistirán con la toma de la escuela, en tanto no se vote lo contrario en asambleas durante los próximos días. Además, adelantaron que el martes convocarán a una marcha educativa hasta la Legislatura porteña, en la que también van a participar docentes y terciarios.

El conflicto

Los estudiantes exigen una reunión con la ministra de Educación, Soledad Acuña, y solicitan que se forme una mesa de diálogo permanente con las autoridades porteñas. El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta sostuvo ayer por la mañana que mientras duren las tomas –las que calificó de “extorsión”– no se sentarán a hablar con los estudiantes.

El mismo día, Rodríguez Larreta se refirió al conflicto en una conferencia de prensa y afirmó que serán los adultos quienes deberán responder por el accionar de los menores. “Los padres que apoyan estas medidas violentas van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando”, indicó el mandatario en un acto junto con Acuña, quien había comunicado que la Ciudad demandaría a los adultos que apoyen las medidas implementadas por los alumnos. Además, remarcó que los días perdidos por estas protestas “van a ser recuperados”

El fin de semana en la toma de la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola Tom‡s Cuesta

Tras ello, profundizó: “Con los que mantengan las tomas vamos a ser inflexibles: no hay diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la ciudad. Los padres que apoyan estas medidas van a tener que hacerse cargo y los días que se pierdan van a ser recuperados”.

Los establecimientos que continúan tomados, según el último listado difundido por la CEB, son: el Lengüitas; la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, en avenida Juan Bautista Alberdi 4139; la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, Crisólogo Larralde 5085; Escuela N°1 Rodolfo Walsh, Argerich 5651; Colegio N°4 Nicolás Avellaneda, El Salvador 5528; el Liceo N°5 Pascual Guaglianone, Carabobo 286; la Escuela de Educación Media Nº1 Federico García Lorca, Chorroarín 305; Colegio N°3 Mariano Moreno, Rivadavia 3577; la Escuela Superior de Educación Artística en Arte Cerámico N°1, Bulnes 45, y La Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, Villafañe 1432.

En la escuela Sofía Broquen de Spangerberg, conocida como Lengüitas, hoy se votó en asamblea por la continuidad de las tomas. La medida continúa por 227 votos a favor y 50 en contra.

“Los padres del Lengüitas que pedimos que se abran las escuelas. Estamos hablando con nuestros hijos para que no asistan a avalar una decisión donde una de las opciones es un acto ilegal y dañino. Los que provocaron la toma deberán levantarla por propia voluntad. No se puede avalar el avasallamiento de derechos”, dijo el grupo de padres en contra de las tomas en el Lengüitas, en un comunicado que difundieron ayer.