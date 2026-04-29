Crece la incógnita: continúa la búsqueda de un joven argentino desaparecido en Francia hace más de tres meses

Las tareas de búsqueda por el joven argentino desaparecido en Francia continúan. El rastro de Juan Ignacio Debandi Álvarez se perdió a mediados de enero, cuando fue visto por última vez en la zona de Marsella, en el sur del país. Desde entonces varias entidades están buscando su paradero desde la Cancillería, Interpol y hasta las autoridades francesas.

“Desde el día uno el consulado está en la búsqueda de Juan Ignacio. Desde el inicio se canalizó y se analizó la información, y existe una comunicación constante con los distintos organismos, entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores, a los que se les informa sobre todas las gestiones que realiza el consulado y cualquier dato que pueda surgir”, explicaron a LA NACION fuentes cercanas al consulado argentino en París.

El aviso de la familia en las redes sociales

Debandi Álvarez, de 36 años y oriundo de General Rodríguez, es licenciado en Biología y trabajó durante ocho años en la Universidad Nacional de Luján como profesor auxiliar de laboratorio. Luego se desempeñó durante dos años en una empresa avícola, donde fue gerente de producción.

Posteriormente vivió en Barcelona, España, y más tarde se trasladó a Irlanda, donde residía desde fines de abril de 2024, en la ciudad de Drogheda. Allí trabajaba como operario en una empresa vinculada al rubro cárnico. Renunció a mediados de noviembre de 2025 con la intención de irse a trabajar a Dinamarca, lo que finalmente no se concretó. El último contacto con su familia fue el 11 de enero, a través de una videollamada, y desde entonces no volvieron a tener noticias.

La familia de Juan Ignacio comenzó a buscarlo a mediados de febrero, ya que el joven argentino solía demorarse en responder mensajes por su carácter reservado. “Como biólogo, amaba observar y disfrutar de la naturaleza. Era común que dedicara mucho tiempo a viajar y recorrer lugares con tanto contenido histórico como hay en Europa. A veces decía ‘Me colgué’, pero eran unos días, no tanto tiempo como ahora”, dijo a LA NACION su hermana, María Florencia Debandi.

Residió desde fines de abril de 2024 en la ciudad de Drogheda

A principios de marzo, Pilar y Claudio Debandi, los padres de Juan Ignacio, realizaron la denuncia por averiguación de paradero ante la Cancillería argentina. También presentaron una denuncia en la fiscalía federal de Mercedes, que dio intervención a Interpol. A la vez, se iniciaron pedidos de búsqueda en Irlanda y en Barcelona, debido a su ciudadanía española. Las autoridades francesas también fueron notificadas por distintos canales.

Sobre la búsqueda y su proceso, según pudo saber LA NACION, las autoridades francesas brindan la información al consulado y luego este se comunica con la Cancillería, que a la vez la transmite a la familia. “La Cancillería es quien mantiene el contacto con la familia. Por otra parte, cuando surge algún tipo de información proveniente de estos u otros actores, que es la parte más sensible del manejo informativo, todo se canaliza también a través de la Cancillería. Quienes están directamente involucrados manejan la información con prudencia, pero quien puede brindar la información más completa es siempre Buenos Aires”, sostuvieron.

Explicaron además que toda la información que manejan se trata con extremo cuidado respecto de qué puede o no compartirse, para no perjudicar el avance de la investigación. “Es un tema del que nosotros estamos pendientes todos los días, de cada avance, y realmente es así con cada argentino. La búsqueda de paradero es un caso particularmente sensible, urgente y prioritario. Pero la atención al argentino es muy variada: hay situaciones más o menos complejas y siempre existe la responsabilidad de asistir y mantenerse atento. Obviamente, cuando hay contacto directo con un ciudadano argentino dentro de la jurisdicción, la asistencia es inmediata. Y así fue en el caso de Juan Ignacio”, sostuvieron las fuentes.

Fue visto por última vez en la zona de Marsella, en el sur de Francia

Por otro lado, hace pocas semanas la familia logró acceder al correo electrónico del joven, lo que permitió reconstruir parte de su recorrido. “No sabemos el itinerario exacto, pero estuvo por Noruega, Suecia, Alemania, República Checa y Holanda antes de arribar a Francia a fines de diciembre”, detalló la hermana de Juan Ignacio.

Durante los primeros días de enero, se sabe que estuvo en Marsella, Aviñón y Cassis. “La dueña del último lugar donde tenía una reserva en Cassis confirmó que hubo contacto por WhatsApp, pero que nunca lo vio físicamente, ya que la entrega de llaves era por buzón”, contó María Florencia.

El 18 de enero, sus dispositivos electrónicos, un teléfono móvil y una computadora portátil, dejaron de emitir señal en las cercanías de Cassis, una ciudad costera cercana a Marsella. Desde ese día no registra actividad en redes sociales ni en otros medios digitales.

Desde la comisaría de Cassis indicaron a LA NACION: “Fuimos notificados el 10 de abril y desde ese día abrimos una investigación. Las diligencias realizadas hasta el momento no arrojaron resultados. No podemos confirmar que haya pasado efectivamente por la ciudad”.

Juan Ignacio tenía un vuelo programado con la aerolínea Vueling desde Marsella hacia Barcelona para el 19 de enero, que nunca abordó ni reprogramó.

La familia solicita la colaboración de cualquier persona que haya estado en la zona de Cassis, Marsella o Barcelona en esas fechas, o que pueda aportar información relevante. “Agradecemos a todos los que quieren y se preocupan por Juan Ignacio. No perdemos la esperanza de encontrarlo pronto”, concluyeron sus padres.

Quienes puedan brindar datos pueden comunicarse al teléfono +54 9 11 5652 4380 o al correo electrónico pilaralvarez@live.com.ar