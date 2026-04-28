A dos horas de CABA y gratis: llega el festival ideal para disfrutar en familia el fin de semana largo por el Día del Trabajador

Este viernes 1° de mayo es el feriado por el Día del Trabajador, una oportunidad para hacer una escapada o una actividad diferente. A unas dos horas de la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo una celebración popular ideal para pasar este asueto. Se trata de la Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita que se lleva a cabo en Santa Coloma, Baradero. Se encuentra sobre la ruta provincial 41, km 303, en el predio de la estación de tren.

Este año es la edición n° 19 de esta tradicional celebración popular organizada por el Grupo de Trabajo de Santa Coloma junto a la Secretaría de Cultura, Comunicación, Educación y Deporte del Municipio de Baradero para destacar estos platos típicos de nuestro país.

“Año tras año, la Fiesta Nacional reúne a miles de baraderenses y turistas donde no sólo se disfruta de las grandes propuestas gastronómicas y actividades que se ofrecen, sino también de la naturaleza que brinda la localidad de la ciudad más antigua de la provincia de Buenos Aires”, detalla el municipio de Baradero en su sitio oficial.

La entrada de la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita es libre y gratuita Instagram

Además de la posibilidad de probar estas preparaciones, el evento cuenta con feria de artesanos, exhibición de autos y motos, carros gastronómicos, servicios de cantina, juegos recreativos para niños y la actuación de artistas en vivo. Su entrada es libre y gratuita a partir de las 9.

El origen de esta celebración se dio en 2006, cuando un grupo de vecinos idearon la realización de un almuerzo o una fiesta para desarrollar la veta turística de Santa Coloma. De ese modo, también encontraron la forma para ayudar a las instituciones locales de esta comunidad, que desde septiembre de 2011 integra el programa Pueblos Turísticos de la Secretaría de Turismo. En 2017, la Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita fue declarada de interés nacional y de interés legislativo en la provincia de Buenos Aires.

La Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita es en el predio de la estación de tren de Santa Coloma, Baradero Instagram

La grilla completa de artistas de la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita

A continuación, esta es la lista de los artistas que se presentarán en vivo en esta edición de la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita: