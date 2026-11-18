El Ecoparque porteño anunció el nacimiento de una nueva cría de tapir americano la semana pasada que se sumó a las tres que ya residían en el predio del exzoo de Buenos Aires. “Yunga”, como fue bautizada por sus cuidadores, es una hembra que forma parte de uno de los Programas de Conservación para contribuir a la recuperación de la especie en la naturaleza.

Su madre, apodada Jacarandá, había sido enviada desde la Reserva Experimental Horco Mollee, en Tucumán, con el objetivo de reproducirse con un macho dentro de un programa de conservación. Así nació Yunga, cuya importancia no sólo radica en aumentar el número de la especie sino también en que se convirtió en la primera hembra nacida en mucho tiempo.

“No sabíamos que iba a ser hembra hasta que nació, y es muy importante con la necesidad de vientres de tapir que hay en la Argentina. No hay muchos y hacen falta”, explicó a LA NACION María José Catanzariti, veterinaria a cargo del área de bienestar y conservación del Ecoparque.

Se prevé que tanto la cría como su madre no permanezcan en el Ecoparque Instagram

El propósito de las autoridades del Ecoparque, tal como señalaron a LA NACION, es que tanto la cría como su madre no permanezcan en la Ciudad y sean trasladadas de vuelta a Tucumán cuando la reserva lo determine.

Tras su llegada al Ecoparque, Jacarandá —y ahora también Yunga— se sumó a los otros tres tapires macho que ya residían en el lugar. Ellos forman parte del programa de conservación de la Fundación Rewilding Argentina y llegaron desde la provincia de Corrientes en el marco del hallazgo de una bacteria en las liberaciones en los Esteros del Iberá. Ahora quedaron a la espera de que se solucione la situación ecosistémica para poder regresar a su hogar natural.

Yunga fue la segunda cría de tapir que nació en el Ecoparque. En 2020 le dieron la bienvenida a Jacinto —uno de los que espera por su traslado a Corrientes—, hijo de Gregorio y Chicha y concebido en la provincia del litoral.

Yunga, el nuevo tapir

En 2025, las autoridades ya habían trasladado a un tapir en el marco del Programa de Conservación al Centro de Atención de Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu), donde se encontró con una hembra llamada Killa, con quien formó una pareja reproductiva para generar una suplementación poblacional en la región. El objetivo será trasladarlos en libertad a la reserva natural Ecoportal de Piedra (un área protegida de más de 800 hectáreas en las Yungas jujeñas, en el entorno del Parque Provincial Las Lancitas).

En el posteo en que comunicaron su nacimiento, el Ecoparque también dio detalles sobre el curioso pelaje de la cría, que se diferencia del tradicional grisáceo de los especímenes más adultos. Al nacer, los tapires tienen rayas blancas para poder camuflarse entre la vegetación en caso de vivir en libertad. A partir de los seis meses, sin embargo, comienzan a desaparecer y se tornan de color marrón, gris o negro.

Ya hay cuatro tapires en el Ecoparque Instagram

Especie amenazada

El tapir —el mamífero terrestre más grande de Sudamérica— cumple un rol fundamental en la regeneración de los bosques, ya que dispersa semillas a través de su alimentación. Al ser herbívoro, su dieta se compone principalmente de hojas, brotes, corteza y frutos. Luego de consumirlos, libera en sus heces las semillas intactas, lo que les permite germinar, crecer lejos de la planta de donde provienen y así reforestar los bosques y selvas en donde habitan.

En la Argentina, su población no está completamente en peligro de extinción, pero sí se encuentra amenazada principalmente por la caza y la pérdida de hábitat, según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tapir americano (tal como Yunga y Jacarandá) es considerada una especie vulnerable a nivel mundial y en la Argentina ya se extinguió en provincias como Tucumán y Corrientes. Las especies de tapires de montaña, centroamericanos y malayos, en tanto, sí se encuentran en peligro de extinción.

Sus principales amenazas tienen que ver con la pérdida y fragmentación del hábitat debido a la deforestación por agricultura, ganadería, plantaciones o bien el avance urbano; la caza furtiva por su carne, piel o por tráfico de fauna; y el cambio climático que produce alteración de selvas y bosques.